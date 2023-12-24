Neymar passa Natal com filhos e posa ao lado da ex Bruna Biancardi

Neymar, a filha Mavie e o filho Davi Lucca reunidos para o Natal Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Neymar compartilhou neste domingo (24) com seus seguidores cliques do seu Natal em Angra dos Reis (a cerca de 160 km da capital do Rio de Janeiro). O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, postou uma sequência de fotos ao lado da família e de amigos. E um dos registros chamou a atenção dos seguidores: o jogador posou com a filha Mavie e a ex-namorada Bruna Biancardi.

Biancardi foi quem anunciou o término do relacionamento no final de novembro, pouco mais de um mês após o nascimento de Mavie e em meio a rumores de traição. Bruna esclareceu nas redes sociais que o vínculo entre ela e o jogador do Al-Hilal no momento não era mais amoroso. "Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo", disse. Ainda durante a gravidez de Bruna, Neymar comentou que a havia traído com a modelo Fernanda Campos.