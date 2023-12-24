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  • Neymar passa Natal com filhos e posa ao lado da ex Bruna Biancardi
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Neymar passa Natal com filhos e posa ao lado da ex Bruna Biancardi

Jogador do Al-Hilal se recupera de lesão e passa as festas de fim de ano ao lado dos filhos Davi Lucca e Mavie e também da ex-namorada, em Angra dos Reis (RJ)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 dez 2023 às 16:53

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 16:53

Neymar, a filha Mavie e o filho Davi Lucca reunidos para o Natal
Neymar, a filha Mavie e o filho Davi Lucca reunidos para o Natal Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Neymar compartilhou neste domingo (24) com seus seguidores cliques do seu Natal em Angra dos Reis (a cerca de 160 km da capital do Rio de Janeiro). O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, postou uma sequência de fotos ao lado da família e de amigos. E um dos registros chamou a atenção dos seguidores: o jogador posou com a filha Mavie e a ex-namorada Bruna Biancardi.
Biancardi foi quem anunciou o término do relacionamento no final de novembro, pouco mais de um mês após o nascimento de Mavie e em meio a rumores de traição. Bruna esclareceu nas redes sociais que o vínculo entre ela e o jogador do Al-Hilal no momento não era mais amoroso. "Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo", disse. Ainda durante a gravidez de Bruna, Neymar comentou que a havia traído com a modelo Fernanda Campos.
Nas imagens do jogador, o filho mais velho, Davi Lucca, fruto do seu relacionamento com a influenciadora Carol Dantas, também está na comemoração, além de amigos e outros parentes. "Feliz Natal", escreveu o atacante, que se recupera de uma cirurgia que fez após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo no dia 17 de outubro.

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