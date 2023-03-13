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Neymar não deseja deixar a França e quer encerrar sua carreira no PSG, diz site

O atacante ficará quatro meses fora dos gramados, não atua mais na temporada e lida com cobranças sobre o desempenho da equipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2023 às 14:03

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:03

O brasileiro Neymar renovou com o PSG
O brasileiro Neymar renovou com o PSG Crédito: Divulgação | PSG
Enquanto se recupera de lesão no tornozelo após passar por uma cirurgia, o futuro de Neymar no Paris Saint-Germain ainda é incerto. O atacante ficará quatro meses fora dos gramados, não atua mais na temporada e lida com cobranças sobre o desempenho da equipe, recentemente eliminada pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar disso, o desejo do atacante é de continuar no clube e encerrar sua carreira na França.
Aos 31 anos, Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2027, mas de acordo com o 'The Athletic' ele não pretende deixar o clube antes disso. Segundo a publicação, o desejo do atacante é seguir em busca do principal objetivo que o levou à França: conquistar a Liga dos Campeões com o PSG. Desde que chegou, são quatro eliminações nas oitavas em seis temporadas. O mais perto que o time chegou foi um vice-campeonato.
Neymar deixou o Barcelona em 2017 como a maior contratação da história do futebol - 222 milhões de euros (cerca de R$ 880 milhões à época). Pelo PSG, conquistou 13 títulos domésticos, entre Campeonato Francês, Copa da França e da Liga Francesa, e um vice-campeonato na Liga dos Campeões 2019/2020. Apesar disso, seu nome esteve vinculado a um retorno à Espanha, em especial nas últimas temporadas. Na época, os valores da transferência impossibilitaram a transferência.
Na França, o atacante conviveu com problemas físicos desde sua chegada. Em três das últimas eliminações do PSG na Liga dos Campeões, Neymar não esteve em campo por causa de lesão. Ao todo, soma 395 dias fora dos gramados nos últimos seis anos. Ocorre que a decisão de permanecer no clube talvez não pertença mais a ele. Seu nome já foi oferecido ao mercado, mas não houve interesse de nenhum outro time. Quem mais se aproximou dele foi o Chelsea, mesmo assim apenas a nível de informação. Nenhuma oferta foi feita.
Além de Neymar, o PSG se reforçou nos últimos anos em busca da conquista continental. No ataque, Mbappé, em 2017, e Messi, em 2021, formam o trio de ataque ao lado do brasileiro, que já marcou 118 gols em 173 jogos desde sua chegada. Não se sabe, após a nova eliminação da Liga dos Campeões, se eles vão ficar no clube. Messi estaria sendo sondado fortemente pelo Barcelona. E Mbappé repensa sua recusa ao Real Madrid. Oficialmente, Neymar ainda não comentou sobre seu futuro após o fim da temporada.

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