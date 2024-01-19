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Negociação de Flamengo e Inter por Thiago Maia trava; Corinthians observa

O Internacional está disposto a pagar entre 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) e 3 milhões de euros (R$ 16,1 milhões), mas o Flamengo pede 5 milhões de euros (R$ 26,75 milhões)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jan 2024 às 18:02

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 18:02

Thiago Maia não faz parte dos planos de Tite para 2024
Thiago Maia não faz parte dos planos de Tite para 2024 Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A negociação entre Flamengo e Internacional por Thiago Maia pode não acontecer. O volante treinou nesta sexta-feira (19) no Ninho do Urubu enquanto aguarda a definição das equipes sobre o futuro. O Corinthians observa.
Inter e Thiago chegaram a um acordo. O jogador tinha um último entrave sobre salários, mas chegou a um consenso com o clube.
Com isso, o Colorado fez a proposta. O Internacional está disposto a pagar entre 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) e 3 milhões de euros (R$ 16,1 milhões), como informado inicialmente pela Gaúcha.
O Flamengo quer 5 milhões de euros (R$ 26,75 milhões). O clube entende que reforçaria um rival direto e, por isso, faz jogo duro pela liberação.
Enquanto isso, o Corinthians observa. O clube paulista foi o primeiro a se interessar pelo jogador, mas o Inter passou a frente quando as conversas esfriaram. Agora, voltou novamente a tentar. Ainda não há proposta.
Thiago Maia foi ao Ninho do Urubu treinar. Ele ficou no Rio de Janeiro para tratar do futuro e não viajou com a delegação para a pré-temporada.
Ele está fora do Carioca. O jogador também não segue com o grupo alternativo para João Pessoa, onde o Fla faz a segunda rodada do Estadual no domingo (21).
O volante chegou a se despedir dos companheiros. Antes da viagem para Manaus, ele e Santos estiveram no CT e falaram com o restante do grupo.

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