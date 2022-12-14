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Descanso

Messi aproveita folga com família no Catar após vaga na final da Copa

Camisa 10 da Argentina postou, nas redes sociais, uma foto ao lado da esposa, dos filhos e de outros familiares

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 17:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2022 às 17:57
SÃO PAULO - Um dia depois de levar a Argentina à final da Copa do Mundo do Catar, Messi curte o dia de folga no país ao lado de familiares.
O camisa 10 postou nesta quarta-feira (14) em suas redes sociais uma foto ao lado da esposa Antonela, dos filhos Thiago, Mateo e Ciro, dos pais Jorge e Celia, além de outros parentes.
Messi curte folga com a família após classificação da Argentina à final da Copa do Mundo
Messi curte folga com a família após classificação da Argentina à final da Copa do Mundo Crédito: Instagram/Reprodução
"Família", escreveu Messi na legenda, seguido de um emoji de coração.
Na final da Copa, a Argentina vai enfrentar a França, que venceu nesta quarta-feira (14) o Marrocos. A decisão está marcada para domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail.

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