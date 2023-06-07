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Futebol

Messi acerta com time dos EUA após Barcelona não conseguir contratá-lo, aponta jornal

Sem o Barcelona na jogada, Messi descartou a proposta bilionária para atuar no Al Hilal, da Arábia Saudita, e optou pelos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2023 às 14:32

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 14:32

Messi chegou aos 800 gols na carreira diante de 83 mil torcedores
Messi em jogo pela Argentina, logo após a conquista da Copa do Mundo Crédito: AFA Seleccion
Lionel Messi não conseguiu acertar o seu retorno ao Barcelona e irá jogar no Inter Miami, dos Estados Unidos, time de David Beckham, segundo informações da TV britânica BBC.

O que aconteceu?

A vontade de Messi após deixar o PSG era retornar ao Barcelona, mas a negociação não evoluiu pela falta de tempo para o clube catalão executar a contratação diante das exigências relacionadas ao plano de viabilização financeira.
O jornal espanhol Mundo Deportivo já havia adiantado que a ida ao Barcelona estava cada vez mais distante, apesar do encontro entre Jorge Messi, pai e representante do jogador, e o clube, na última segunda-feira.
A LaLiga até chegou a aprovar o plano de viabilização financeira do Barcelona, mas para oficializar a contratação de Messi seria necessário executá-lo em sua totalidade, o que seria inviável diante do tempo que há para todos os trâmites.
Sem o Barcelona na jogada, Messi descartou a proposta bilionária para atuar no Al Hilal, da Arábia Saudita, e optou pelos Estados Unidos por conta do 'estilo de vida' e de um 'acordo com grandes marcas que vai além do futebol', segundo a BBC.
Pesa também a favor dos Estados Unidos o fato de Lionel Messi ter uma casa em Miami e já estar adaptado ao país.
Messi e PSG não chegaram a um acordo para a renovação de contrato, que se encerra em 30 de junho. Ele deixa o clube francês após duas temporadas, com 32 gol em 75 jogos e três títulos na conta - Campeonato Francês (2) e Copa da França (1).

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