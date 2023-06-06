Flamengo vive fase imbatível há 1 mês e vê paz antes de pedreira na Libertadores

Arrascaeta e Ayrton Lucas comemoram gol do Flamengo Crédito: Alexandre Brum/Folhapress

O Flamengo tem a maior invencibilidade entre os times da Série A. São oito jogos sem derrota, com cinco vitórias, incluindo as últimas duas sobre rivais, e três empates. A sequência imbatível é a maior do clube na temporada.

A última derrota do Flamengo aconteceu no dia 7 de maio, quando a equipe acabou superada pelo Athletico-PR, de virada, fora de casa.

Desde então, a equipe de Sampaoli tomou apenas cinco gols e colocou fim a um problema que irritou os torcedores nos primeiros meses do ano.

O momento de paz ocorre justamente em meio a um dos desafios mais importantes e duros do Flamengo em 2023: a pedreira é contra o Racing, time com a melhor campanha da Libertadores ao lado do Atlético Nacional, na quinta-feira (8). Os argentinos ainda não perderam na atual competição.

O jogo, que acontece no Maracanã, pode encaminhar a classificação carioca para as oitavas de final. Em caso de vitória, a vaga fica ainda mais perto se Ñublense e Aucas empatarem amanhã.