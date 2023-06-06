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Futebol

Flamengo vive fase imbatível há 1 mês e vê paz antes de pedreira na Libertadores

A última derrota do Rubro-Negro aconteceu no dia 7 de maio, quando a equipe acabou superada pelo Athletico-PR
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2023 às 12:26

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 12:26

Flamengo
Arrascaeta e Ayrton Lucas comemoram gol do Flamengo Crédito: Alexandre Brum/Folhapress
Diante do rival Vasco, o Flamengo venceu mais uma e, dias antes de encarar o melhor time da atual Libertadores, o técnico Jorge Sampaoli festejou a "contundência" e a "evolução" de sua equipe.
O Flamengo tem a maior invencibilidade entre os times da Série A. São oito jogos sem derrota, com cinco vitórias, incluindo as últimas duas sobre rivais, e três empates. A sequência imbatível é a maior do clube na temporada.
A última derrota do Flamengo aconteceu no dia 7 de maio, quando a equipe acabou superada pelo Athletico-PR, de virada, fora de casa.
Desde então, a equipe de Sampaoli tomou apenas cinco gols e colocou fim a um problema que irritou os torcedores nos primeiros meses do ano.

O momento de paz ocorre justamente em meio a um dos desafios mais importantes e duros do Flamengo em 2023: a pedreira é contra o Racing, time com a melhor campanha da Libertadores ao lado do Atlético Nacional, na quinta-feira (8). Os argentinos ainda não perderam na atual competição.
O jogo, que acontece no Maracanã, pode encaminhar a classificação carioca para as oitavas de final. Em caso de vitória, a vaga fica ainda mais perto se Ñublense e Aucas empatarem amanhã.
Será um jogo muito difícil para nós, mas nos deixaria com a possibilidade de classificação na Libertadores. Recuperamos terreno no Brasileirão, classificamos na Copa do Brasil e, agora, vamos tentar classificar na Libertadores. É acomodar o time em um cenário diferente do que estava quando cheguei aqui. Como falo sempre: faltam muitas coisas. Temos também que aproveitar a Data Fifa para fazer muitos treinamentos e consolidar ideias. As vitórias sempre ajudam nisso" Jorge Sampaoli em entrevista coletiva

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