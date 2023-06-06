Benzema é anunciado por rival de CR7 na Arábia após deixar o Real Madrid

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após se despedir do Real Madrid, Benzema foi anunciado como reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Ele assinou contrato até 2026.

Benzema deixou o Real Madrid após 14 temporadas Crédito: Divulgação/ Al-Ittihad

O Al-Ittihad é o atual campeão saudita e rival do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo que ficou com o vice-campeonato.

Karim Benzema se despediu do Real Madrid após 14 temporadas defendendo o clube espanhol.

Benzema acertou com o Al-Ittihad e receberá um dos maiores salários do futebol mundial Crédito: Divulgação/ Al-Ittihad

"Benzema está aqui. Um novo tigre vai rugir. Bem-vindo ao Ittihad", postou o clube.