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Fortuna

Benzema é anunciado por rival de CR7 na Arábia após deixar o Real Madrid

Ele receberá 100 milhões de euros (R$ 527,7 milhões, na cotação de hoje) por ano, segundo foi noticiado pela imprensa europeia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2023 às 18:53

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 18:53

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após se despedir do Real Madrid, Benzema foi anunciado como reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Ele assinou contrato até 2026.
Futebol
Benzema deixou o Real Madrid após 14 temporadas Crédito: Divulgação/ Al-Ittihad
O Al-Ittihad é o atual campeão saudita e rival do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo que ficou com o vice-campeonato.
Karim Benzema se despediu do Real Madrid após 14 temporadas defendendo o clube espanhol.
Futebol
Benzema acertou com o Al-Ittihad e receberá um dos maiores salários do futebol mundial Crédito: Divulgação/ Al-Ittihad
"Benzema está aqui. Um novo tigre vai rugir. Bem-vindo ao Ittihad", postou o clube.
Ele receberá 100 milhões de euros (R$ 527,7 milhões, na cotação de hoje) por ano, segundo foi noticiado pela imprensa europeia.

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