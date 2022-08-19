Mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil já estão definidos

Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na manhã desta sexta-feira (19), os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil foram definidos.
Dentre os quatro clubes, o duelo entre Fluminense e Corinthians já estava definido. O Flamengo, classificado em jogo contra o Athletico-PR, aguardava a definição entre América-MG e São Paulo, e na noite desta quinta-feira (18), o Tricolor Paulista garantiu a vaga jogando na casa dos adversários, quando empatou por 2 a 2 e ficou com o placar agregado de 3 a 2 sobre os mineiros.
COPA DO BRASIL 2022 - SEMIFINAL
- Fluminense x Corinthians (Maracanã) - ida
Horário: 19h30
Data: 24/08
- Corinthians x Fluminense (Neo Química Arena) - volta
Horário: 20h
Data: 15/09
- São Paulo x Flamengo (Morumbi) - ida
Horário: 21h30
Data: 24/08
- Flamengo x São Paulo (Maracanã) - volta
Horário: 21h45
Data: 14/09
Os times que garantiram vaga nas semifinais garantiram o prêmio de R$ 8 milhões. Já os clubes que avançarem para a final, terão a premiação de R$ 25 milhões para o vice, e R$ 60 milhões para o grande campeão.