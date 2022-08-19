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Futebol

Mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil já estão definidos

Sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (19), definiu os mandos de campo e datas para as partidas que vão definir os finalistas da competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2022 às 11:26

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 11:26

Taça da Copa do Brasil 2022
Taça da Copa do Brasil 2022 Crédito: Fernando Souza / CBF
Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na manhã desta sexta-feira (19), os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil foram definidos. 
Dentre os quatro clubes, o duelo entre Fluminense e Corinthians já estava definido. O Flamengoclassificado em jogo contra o Athletico-PR, aguardava a definição entre América-MG e São Paulo, e na noite desta quinta-feira (18), o Tricolor Paulista garantiu a vaga jogando na casa dos adversários, quando empatou por 2 a 2 e ficou com o placar agregado de 3 a 2 sobre os mineiros.

COPA DO BRASIL 2022 - SEMIFINAL

  • Fluminense x Corinthians (Maracanã) - ida
    Horário:     19h30
    Data: 24/08

  • Corinthians x Fluminense (Neo Química Arena) - volta
    Horário:     20h
    Data: 15/09

  • São Paulo x Flamengo (Morumbi) - ida
    Horário:     21h30
    Data: 24/08

  • Flamengo x São Paulo (Maracanã) - volta
    Horário:     21h45
    Data: 14/09
Os times que garantiram vaga nas semifinais garantiram o prêmio de R$ 8 milhões. Já os clubes que avançarem para a final, terão a premiação de R$ 25 milhões para o vice, e R$ 60 milhões para o grande campeão.

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