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Após acusações

Manchester United espera 'mais informações' para tomar decisão sobre Antony

Acusado de agressão pela ex-namorada, Antony é investigado pela Polícia Civil de São Paulo e foi denunciado para a Polícia de Manchester
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 set 2023 às 11:23

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 11:23

Antony foi acusado pela ex-namorada por casos de violência doméstica e ameaças
Antony foi acusado pela ex-namorada por casos de violência doméstica e ameaças Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O Manchester United vai aguardar as próximas atualizações sobre a acusação de violência doméstica da qual o atacante Antony é alvo para tomar uma decisão sobre o futuro do brasileiro no clube. A conduta, exposta em nota nesta quarta-feira (6), é um pouco mais cautelosa do que a adotada no caso de Mason Greenwood, jovem promessa do time inglês que ficou afastado por um ano e meio após ser acusado de agressão e violência sexual, antes de ser emprestado ao Getafe no mês passado.
"O Manchester United tem conhecimento das acusações feitas contra Antony e observa que a Polícia está conduzindo investigações", diz o comunicado. "Enquanto aguarda mais informações, o clube não fará mais comentários. Como clube, estamos tratando este assunto com seriedade, levando em consideração o impacto que essas alegações e as denúncias subsequentes terão sobre vítimas de abusos", completa.
Diferentemente de Antony, Greenwood chegou a ser preso por alguns dias em períodos de janeiro e de outubro de 2022. O atacante inglês foi acusado de assédio, estupro e comportamento coercivo por uma mulher que compartilhou fotos e vídeos em que aparece com hematomas. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público da Coroa do Reino Unido arquivou as acusações de tentativa de estupro e de assédio às quais Greenwood respondia. Antes, o órgão já havia descontinuado outras acusações, essas relacionadas a denúncias de comportamento controlador e coercivo.

Mesmo com a Justiça tirando o caso de pauta, o United manteve o jogador afastado e conduziu uma investigação interna para tomar uma decisão. A conclusão foi que "o material postado online não forneceu uma imagem completa e que Mason não cometeu os crimes pelos quais foi originalmente acusado". O clube também diz ter promovido a apuração respeitando "os direitos e perspectivas da suposta vítima".
Então, foi decidido que não haveria clima para o jogador continuar no elenco, até porque havia pressão grande de parte da torcida, especialmente de mulheres, contra a permanência. A situação culminou no empréstimo para o Getafe. Durante o período de investigação, ele perdeu contratos de patrocínio, como o que tinha com a Nike, e foi retirado do game Fifa 2022. O atacante tem 21 anos e fez toda a categoria de base no time de Manchester

O caso Antony

Antony está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por violência doméstica contra a ex-namorada, a DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin, que o denunciou em junho. Em reportagem publicada pelo site Uol na segunda-feira (4), a antiga companheira revelou agressões físicas e ameaças feitas pelo jogador de 23 anos. Após a repercussão do relato, o atacante foi desconvocado da seleção brasileira pelo técnico Fernando Diniz e acabou substituído por Gabriel Jesus, do Arsenal.
Cavallin relatou ter sofrido abusos enquanto estava grávida de Antony e contou que perdeu o bebê semanas depois. "Ele já falou coisas assim: 'ou eu ia ficar com ele ou ia morrer todo mundo'. Eu, ele e o nosso filho. E eu falava: 'você sabe que estou grávida, né? Você está me assustando'. Uma hora ele estava chorando, outra hora me batendo. Com certeza um dos piores dias da minha vida".
Após registrar um boletim de ocorrência contra Antony em junho deste ano na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo, a DJ fez uma nova denúncia, em Manchester, na Inglaterra. O inquérito reúne imagens de uma lesão na mão direita de Cavallin, com os ossos dos dedos expostos. Prints de conversas entre ela e o jogador também vieram à tona. Em nota, Antony afirmou "que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas".

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