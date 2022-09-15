Luva de Pedreiro nega que tenha rompido com Falcão para fechar com novo empresário

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro Crédito: Reprodução @luvadepedreiro

Na última terça-feira, o influenciador Iran Santana Alves, o Luva de Pedreiro, anunciou em suas redes sociais que estaria encerrando a carreira . A notícia, que pegou todos os fãs de surpresa, teve mais um capítulo nesta quinta-feira (15).

No vídeo divulgado no Instagram, Luva dizia que encerraria a carreira por vontade própria e que honraria com os contratos publicitários já assinados. A decisão do jovem gerou uma onda de comentários em todas as redes sociais, mas teve uma reviravolta nesta manhã, quando a informação de que Luva teria criado a situação para deixar o novo empresário, o ex-jogador de futsal Falcão, para ser empresariado por Khaby Lame, o senegalês que ganhou sucesso mundial com vídeos cômicos onde não precisava falar uma palavra veio à tona.

Logo que as notícias começaram a circular na coluna do jornalista Léo Dias, o influenciador retornou para as redes sociais para se defender. Em transmissão ao vivo e em vídeos divulgados nos stories, Luva negou a ruptura com Falcão e a suposta assinatura com o senegalês.

“Agora vem o Léo Dias dizer que estou sem Falcão. Que mentira é essa, rapaz? É tudo mentira. Não estou com o Khaby. O cara não pode ficar tranquilo e sossegado, não? É tudo mentira o que ele está dizendo”, disse Luva em live em sua conta do Instagram.

Visivelmente chateado com a situação, o jovem declarou ainda que vai retomar sua carreira. “E tem mais. Eu não paro mais de fazer vídeo. Fiquei com raiva agora. É tudo mentira do Léo Dias”, complementou o jovem.

Em chamada com o influenciador, Falcão declarou ao vivo que está ao lado de Iran e que está preparado para apoiá-lo em qualquer situação. “Fique tranquilo, de boa. Sabe que eu estou aqui para te ajudar. Desde o começo, fiz questão de nem ter contrato. Eu estou aqui para te ajudar. Se um dia você quiser ir para algo melhor, eu vou te apoiar. Você está em boas mãos. Eu estou aqui para te apoiar em qualquer decisão. Você sabe disso. Eu quero te ajudar desde o começo. Nem fiz contrato com você, você disso. O pessoal só precisa entender que você vem de 10 dias puxados e simplesmente você acordou cansado em um dia. O ser humano passa por isso”, disse o ex-jogador.

SITUAÇÃO COM ALLAN JESUS

Além do imbróglio sobre o suposto fim da carreira, Luva teve uma derrota na justiça contra o ex-empresário, Allan Jesus. Foi negado o recurso do influenciador que tentava derrubar a decisão judicial que o obriga a depositar em juízo, 30% dos seus rendimentos totais , até pagar o montante de R$ 5,2 milhões à Allan, valor correspondente a multa do contrato firmado entre eles no início da carreira de Luva.

No recurso, Luva pedia que o valor das prestações ficasse em sua conta bancária até o fim do processo movido contra Allan, mas para a negativa, que partiu do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, da 19ª Câmara Cível, ainda cabe recurso.