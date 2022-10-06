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Luva de Pedreiro grava clipe com Ryan SP e atriz pornô Elisa Sanches

Jovem gravou clipe de “Revoada 3”, do funkeiro paulista, na tarde de quarta-feira (5) ao lado de outros influenciadores e modelos

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2022 às 12:01
Toguro, Elisa Sanches, Ryan SP e Luva de Pedreiro reunidos para gravação do clipe de
Toguro, Elisa Sanches, Ryan SP e Luva de Pedreiro reunidos para gravação do clipe de "Revoada 3" Crédito: Reprodução / Twitter
Mesmo após anunciar a aposentadoria das redes sociais, o influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, segue com sua agenda agitada.
Na tarde desta quarta-feira (5), ele se reuniu com o MC Ryan SP e com a atriz pornô Elisa Sanches, de 40 anos, para a gravação do clipe da música “Revoada 3”. Ao ser apresentado a Elisa, o jovem demonstrou nervosismo, mas logo se soltou e ficou mais à vontade para a gravação do clipe.

APOSENTADO, MAS CHEIO DE COMPROMISSOS

No último mês, Luva usou as redes sociais para anunciar sua aposentadoria. Na ocasião, ele apagou os conteúdos de suas contas na internet e dizia que “precisava descansar” e “tirar um tempo”.
Apesar disso, a agenda do influenciador segue cheia. Atuando principalmente pelos stories, ele já anunciou que estará presente na premiação da Bola de Ouro, onde os melhores jogadores de futebol do mundo são premiados pela atuação na temporada. Segundo o jovem, ele irá entregar um dos prêmios da noite do evento, que deve acontecer já neste mês.
Luva também é rosto conhecido em campanhas publicitárias de grandes marcas mundiais. Atualmente o jovem, que começou com vídeos simples em um campo de terra batida no interior da Bahia, figura em propagandas de empresas como Amazon, Pepsi e MC Donald’s.
O baiano também ganhou uma homenagem no FIFA 23, o jogo de futebol virtual mais jogado ao redor do planeta. O bordão “receba!” é o título de uma conquista dentro de um desafio específico disponibilizado dentro do game, e ao alcançar o objetivo, o bordão aparece na tela e a imagem de Luva aparece apontando para o céu, assim como fazia em seus vídeos.

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