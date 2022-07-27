Audiência entre Luva de Pedreiro e Allan Jesus termina sem conciliação

Luva de Pedreiro vem recebendo o apoio de fãs e outras celebridades nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram / Luva de Pedreiro

Terminou sem acordo a audiência de conciliação realizada nesta terça-feira (26), como parte do processo movido por Iran Santana Alves, o Luva de Pedreiro, e o ex-empresário do influenciador, Allan Jesus.

Luva quer romper o vínculo pagando 50% dos valores dos acordos fechados no período em que estava ligado a Allan, sem a necessidade da multa mínima de R$ 5,2 milhões prevista no contrato. O empresário, por sua vez, demanda uma compensação de R$ 20 milhões - a conta foi feita com base na duração de quatro anos do contrato. Esse valor já tinha sido colocado pelos advogados de Allan em uma troca de e-mails revelada pelo UOL.

O caso tramita na 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio. A juíza Flávia Almeida Viveiros de Castro sugeriu às partes o pagamento de R$ 5,2 milhões, além do recebimento do percentual dos contratos firmados. Pelos cálculos de advogados, daria um valor aproximado de R$ 7 milhões. A reportagem apurou que o lado de Allan até balançou, mas o representante do Luva de Pedreiro não topou.

A audiência desta terça-feira foi por videoconferência e durou cerca de 1h30. Iran não apareceu, o que deixou a magistrada um pouco contrariada. Já Allan reforçou à juíza pontos que foram colocados em entrevistas recentes concedidas pelo empresário, que começou a parceria com o influenciador em 25 de fevereiro.

Sem acordo, o processo continua. A juíza Flávia Viveiros estava cobrindo férias e o caso ficará a cargo de outro magistrado. A apuração do valor de indenização vai continuar por parte do juízo.