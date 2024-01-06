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Luto

Lula homenageia Zagallo: 'Exemplo de brasileiro que não desistia nunca'

Presidente do Brasil se manifestou sobre o falecimento do ex-jogador e exaltou a dedicação que apresentou ao longo da sua trajetória
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2024 às 14:15

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 14:15

Zagallo faleceu aos 92 anos, em um hospital no Rio de Janeiro
Zagallo faleceu aos 92 anos, em um hospital no Rio de Janeiro Crédito: Rafael Andrade/Folhapress
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, neste sábado, a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, que construiu sua trajetória na seleção brasileira sendo campeão do mundo como jogador e treinador. Em uma publicação no seu perfil do antigo "Twitter", o "X", Lula afirmou que Zagallo foi um dos maiores de todos os tempos e chamou atenção para as características que marcaram a trajetória do Velho Lobo:
"Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial", afirmou o presidente.
Zagallo morreu na sexta-feira, aos 92 anos, em decorrência de um quadro de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 26 de dezembro. O velório é realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, e é aberto ao público.
Em sua homenagem, o presidente Lula relembrou a trajetória do ícone do futebol brasileiro e se solidarizou a com a família, os amigos e os admiradores de Zagallo.
"Mário Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil. Maior vencedor individual da história da Copa do Mundo, sendo campeão duas vezes como jogador, campeão e vice campeão como treinador e campeão como coordenador da seleção em 1994. O único a participar de quatro conquistas mundiais, dirigiu o maior time de futebol da história, a seleção brasileira de 1970", escreveu Lula.

Outros políticos também prestaram homenagens

Além de Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), manifestou pesar pela morte de Zagallo. Em seu perfil no "X", Lira que também é nascido no Estado de Alagoas, como Zagallo, afirmou que o legado do atleta "ficará para sempre".
"A morte de Zagallo, aos 92 anos, encerra a fase mais brilhante do futebol brasileiro", escreveu o presidente da Câmara. Lira elogiou Zagallo como jogador e como técnico, afirmando que o conterrâneo "brilhou como poucos".
"Devemos louvar Zagallo com todas as honras pela conquista de 4 copas do mundo. Por onde passou ele deixou marcas de profissionalismo, dedicação e espírito vitorioso. Zagallo foi ímpar no seu patriotismo, na demonstração de amor pelo Brasil e pela 'amarelinha', como carinhosamente chamava a camisa da seleção brasileira", afirmou.
Logo na madrugada o ministro do Esporte, André Fufuca, comentou sobre a morte do ídolo: "Aos 92 anos, nos despedimos de uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo, o Velho Lobo, conquistou quatro títulos mundiais pela Seleção: dois como jogador (58, 62), um como treinador (70) e outro como auxiliar (94). Descanse em paz, Zagallo!", publicou no "X".
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou o fato de Zagallo ser o único tetracampeão mundial de futebol. "Com tristeza, recebi a notícia do falecimento do único tetracampeão mundial de futebol, o nosso eterno Zagallo. O Velho Lobo deixou um legado que jamais será esquecido e seu nome gravado para sempre na história do futebol em todo o mundo. Força aos amigos, familiares e fãs", escreveu no X.
O ministro da Educação, Camilo Santana, também lamentou a morte de Zagallo e afirmou que "o mestre descansou". "Um dos maiores nomes na história do futebol brasileiro e único tetracampeão mundial, Zagallo vai deixar muitas saudades e o seu legado certamente será lembrado pelas futuras gerações. Forças para a família, amigos e fãs", escreveu em sua rede social.

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