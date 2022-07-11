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Juventus oficializa retorno de Pogba em contrato de quatro anos

Francês só defendeu Manchester United e a equipe de Turim em toda a sua carreira, e agora está de volta à Itália com altas expectativas para a temporada 22/23
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jul 2022 às 09:46

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 09:46

Juventus arcará apenas com salários do jogador
Juventus arcará apenas com salários do jogador Crédito: B.F.C / Flickr
Três dias após confirmar o argentino Di María, a Juventus oficializou nesta segunda-feira (11) a contratação do meia francês Paul Pogba. O jogador de 29 anos assinou contrato de quatro temporadas em seu retorno ao clube italiano, que defendeu com sucesso entre os anos de 2012 e 2016.
Pogba volta ao time de Turim sem custos ao clube, como aconteceu da primeira vez. E, novamente, vindo do Manchester United - o jogador só defendeu estes dois clubes em sua carreira até agora. Revelado na base do time inglês, o meia chegou à Juventus em 2012 ao custo quase simbólico de 800 mil libras (cerca de R$ 5 milhões, no câmbio atual). No entanto, foi recontratado pelo United, quatro anos depois, por 105 milhões de euros (R$ 561 milhões), então o maior valor já gasto por um time de futebol por um jogador.
Desta vez, Pogba desembarcou na Juventus de graça, gerando à Juventus apenas gastos com salários. De acordo com a imprensa italiana, ele teria rejeitado uma proposta do Paris Saint-Germain para receber um salário maior. A contratação já era esperada desde a semana passada, mas foi oficializada pela equipe de Turim somente nesta segunda-feira, após exames físicos e médicos.

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"Embora tenhamos nos separado, nunca nos esquecemos um do outro, e há algo que, após mil aventuras, acaba levando você de volta para casa. Paul está de volta a Turim. Ele saiu menino e volta como um homem campeão, mas há uma coisa que não mudou - a vontade de escrever juntos capítulos inesquecíveis da história do clube mais uma vez", registrou o clube italiano, em comunicado.
Na Juventus, Pogba quer recuperar o bom futebol e os títulos, que escassearam no United - uma Copa da Liga Inglesa e uma Liga Europa. No time de Turim, ele havia conquistado por quatro vezes o Campeonato Italiano, por duas vezes a Copa da Itália e a Supercopa da Itália em duas ocasiões.
Um dos destaques daquele time, Pogba virou destaque mundial e chamou a atenção dos principais clubes do mundo, incluindo o Manchester United, que acabou confirmando a contratação. Mas, no time inglês, o francês foi pouco feliz. Perdeu espaço na equipe titular com seguidos treinadores, se acostumou com o banco de reservas e se envolveu em polêmicas.
O único ponto alto de sua passagem pelo United aconteceu longe do Old Trafford. Com a camisa da seleção francesa, brilhou na Copa do Mundo de 2018 e ajudou os seus companheiros a levantar a taça do Mundial pela segunda vez, na Rússia, há quatro anos.

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