Jornal diz que youtuber ofendeu Eto'o antes de ser agredido na Copa

SÃO PAULO - O presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto'o, teria sido chamado de 'macaco de m...' pelo youtuber Sadouni SM antes de tê-lo agredido, segundo o jornal 'Marca'. O diário espanhol afirmou que pessoas próximas ao ex-jogador contaram que o torcedor argelino ainda teria falado "volte para a sua plantação de bananas".

Nesta terça-feira (6), o ex-atacante de 41 anos se desculpou publicamente pela agressão e relatou que sofreu assédio do homem, mas não mencionou tal suposta ofensa.

Samuel Eto'o se envolveu em confusão com youtuber argelino após jogo do Brasil Crédito: Reprodução de vídeo

Na segunda (5), após a partida entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar , Eto'o acertou um violento chute na cabeça do youtuber na saída do Estádio 974, em Doha. Um vídeo publicado pelo jornal espanhol 'La Opinón' mostra o momento em que a agressão acontece.

De acordo com o 'Marca', o dirigente camaronês estava atendendo a fãs que pediam fotos e autógrafos quando teria sofrido o preconceito. "Após o insulto do torcedor, Eto'o passou de alegre para ir confrontar essa pessoa", escreveu a publicação.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Após o episódio, o torcedor em questão afirmou nas redes sociais que apenas perguntou sobre o árbitro da partida Argélia x Camarões e que prestou queixa contra o ex-jogador. O Código Penal do Catar prevê pena de um ano de prisão, além de multa, pelo crime de agressão.

O vídeo repercutiu internacionalmente e fez com que Eto'o se pronunciasse. Em comunicado, o garoto-propaganda da Copa do Catar pediu "sinceras desculpas" por ter "reagido de uma forma que não condiz" com sua personalidade. Ele também disse que está sendo alvo de provocações desde a polêmica vitória de Camarões sobre a Argélia, nas Eliminatórias Africanas, que deixou a seleção adversária fora do Mundial do Catar.

"Minhas sinceras desculpas. No último dia 5 de dezembro, depois da partida entre Brasil e Coreia, eu tive uma briga com uma pessoa que era provavelmente um torcedor argelino. Eu gostaria de pedir desculpas por ter perdido o controle e reagido de uma forma que não condiz com a minha personalidade. Eu peço desculpas ao público por esse infeliz incidente", escreveu Eto'o nas redes sociais.

"Eu prometo continuar resistindo à provocação implacável e assédio diário de alguns torcedores argelinos. Na verdade, desde a partida entre Camarões e Argélia [pelas Eliminatórias Africanas], em 29 de março, em Blida, eu tenho sido alvo de insultos e alegações de trapaça sem nenhuma evidência. Durante essa Copa, torcedores de Camarões têm sido assediados e importunados pelo mesmo motivo", acrescentou o camaronês.