Jogadores do PSG são proibidos de beber Coca-Cola nas refeições, diz jornal

Clube francês não teve o sucesso esperado nas últimas temporadas e segue rumo diferente Crédito: Reprodução Twitter PSG

A nova diretoria do Paris Saint-Germain está focada em fazer o clube alcançar voos maiores nesta temporada, e nem mesmo o aspecto alimentar passou despercebido no "choque de ordem" promovido no vestiário do time parisiense. Agora, os jogadores estão totalmente proibidos de ingerir Coca-Cola durante as refeições da equipe.

Segundo o jornal Le Parisien, a equipe principal do PSG não dispunha de um nutricionista em tempo integral, mas apenas um responsável por todas as categorias do clube. O desejo de contar com um profissional para trabalhar somente com o time liderado por Neymar, Messi e Mbappé partiu de Luis Ocampos, novo diretor de futebol do clube.

"A primeira decisão da nova nutricionista foi tirar a Coca-Cola e o Ice Tea das refeições, duas bebidas pouco compatíveis com o esporte de alto nível", escreveu o diário francês. "A explicação, no entanto, é óbvia: há 22 anos, a Coca-Cola é parceira oficial do PSG e o contrato foi renovado no ano passado até 2024."

Apesar da Coca-Cola se manter parceira do PSG e estar constantemente envolvida na promoção de eventos esportivos, as bebidas açucaradas são encaradas como vilões quando o assunto é alimentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é altamente recomendável que o consumo de açúcares não deve ultrapassar 10% do valor total da dieta de adultos e crianças.

Outra mudança feita por Ocampos, que assumiu o cargo do brasileiro Leonardo, no que diz respeito ao time principal está na privacidade dos jogadores. O chefe do departamento de futebol proibiu funcionários do clube que não fazem parte do setores ligados ao esporte de terem livre acesso aos vestiários, tanto no Parque dos Príncipes, quanto no centro de treinamento do clube.