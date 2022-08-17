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Medidas drásticas

Jogadores do PSG são proibidos de beber Coca-Cola nas refeições, diz jornal

Decisão faz parte do processo de reformulação do futebol, adotado pela nova diretoria do clube
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2022 às 16:50

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 16:50

Messi e os companheiros de PSG
Clube francês não teve o sucesso esperado nas últimas temporadas e segue rumo diferente Crédito: Reprodução Twitter PSG
A nova diretoria do Paris Saint-Germain está focada em fazer o clube alcançar voos maiores nesta temporada, e nem mesmo o aspecto alimentar passou despercebido no "choque de ordem" promovido no vestiário do time parisiense. Agora, os jogadores estão totalmente proibidos de ingerir Coca-Cola durante as refeições da equipe.
Segundo o jornal Le Parisien, a equipe principal do PSG não dispunha de um nutricionista em tempo integral, mas apenas um responsável por todas as categorias do clube. O desejo de contar com um profissional para trabalhar somente com o time liderado por Neymar, Messi e Mbappé partiu de Luis Ocampos, novo diretor de futebol do clube.
"A primeira decisão da nova nutricionista foi tirar a Coca-Cola e o Ice Tea das refeições, duas bebidas pouco compatíveis com o esporte de alto nível", escreveu o diário francês. "A explicação, no entanto, é óbvia: há 22 anos, a Coca-Cola é parceira oficial do PSG e o contrato foi renovado no ano passado até 2024."
Apesar da Coca-Cola se manter parceira do PSG e estar constantemente envolvida na promoção de eventos esportivos, as bebidas açucaradas são encaradas como vilões quando o assunto é alimentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é altamente recomendável que o consumo de açúcares não deve ultrapassar 10% do valor total da dieta de adultos e crianças.

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Outra mudança feita por Ocampos, que assumiu o cargo do brasileiro Leonardo, no que diz respeito ao time principal está na privacidade dos jogadores. O chefe do departamento de futebol proibiu funcionários do clube que não fazem parte do setores ligados ao esporte de terem livre acesso aos vestiários, tanto no Parque dos Príncipes, quanto no centro de treinamento do clube.
Recentemente, Neymar e Mbappé entraram em rota de colisão após não entrarem em acordo sobre quem bateria um dos pênaltis sofridos pelo PSG na vitória por 5 a 2 sobre o Montpellier, na segunda rodada do Campeonato Francês. Após desperdiçar uma cobrança, o atacante da seleção francesa tentou tirar a bola da mão do brasileiro, que se negou a ceder a chance e converteu a cobrança. Diferentemente de outras novelas, a diretoria fez questão de botar panos quentes no caso e resolver a rusga internamente.

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