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Se a moda pega

Técnico 'obedece' torcedor em jogo do Campeonato Argentino

Gabriel Milito ouviu a sugestão de um torcedor que gritava da arquibancada pedino para que o treinador pusesse um volante em campo durante a partida contra o Unión de Santa Fé
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2022 às 14:18

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 14:18

Momento em que Gabriel Milito, treinador do Argentino Jrs, pergunta ao torcedor quem ele queria que colocasse em campo
Momento em que Gabriel Milito, treinador do Argentino Jrs, pergunta ao torcedor quem ele queria que colocasse em campo Crédito: Reprodução
Ex-zagueiro da seleção da Argentina, a qual defendeu por 12 anos (2000-2011), Gabriel Milito é hoje treinador de futebol em seu país.
Com passagens por Estudiantes, Independiente e O'Higgins, ele comanda desde o ano passado o Argentinos Juniors, clube que revelou Maradona, um dos gênios da bola.
No domingo (14), durante jogo em que o time enfrentava, em casa, o Unión de Santa Fé pela 13ª rodada do Campeonato Argentino, Milito permitiu algo que muito torcedor quer, porém fica só na vontade: agir como se fosse o técnico.
Até onde sei, uma atitude inédita; eu nunca tinha visto.
No segundo tempo, com o Argentinos Juniors vencendo por 1 a 0, um fã que estava nas arquibancadas do estádio Diego Armando Maradona, atrás do local em que Milito e os reservas se situavam, passou a cobrar uma substituição.
O torcedor notou que, ao fazer algumas alterações, o Unión tornou-se mais ofensivo e dominante, considerando necessária a intervenção do treinador de 41 anos para que o Argentinos Juniors pudesse se manter em vantagem no marcador.
A insistência foi tanta que chamou a atenção de Milito.

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As câmeras flagraram o técnico dirigindo-se às cadeiras em que estava a plateia e dialogando com um interlocutor.
O próprio Milito, em entrevista depois da partida, relatou o ocorrido.
"Quem você quer que entre?"
"Um volante", respondeu o torcedor.
"Perfeito, concordo. Quem? Me diga. Quem?"
Milito queria mais, queria uma indicação clara entre suas opções de banco.
"Mas ele não me deu um nome."
Mesmo assim, o treinador, ressaltando que "estamos em uma democracia e todos podemos nos sentir protagonistas", seguiu a recomendação. "Pusemos Nico Reniero de volante."
E o torcedor aprovou a escolha? "Não sei. Mas parou de reclamar e de me amolar, então deve ter gostado", afirmou Milito, bem-humorado.
Se essa decisão foi ou não determinante para o resultado do jogo -até porque Reniero, o eleito para fazer a função de volante, é atacante de origem-, é difícil dizer com certeza.
Entretanto o Argentinos Juniors resistiu à pressão do adversário, controlou melhor a partida e ainda conseguiu, nos minutos finais, fazer o segundo gol, assegurando o triunfo.
Depois da partida, a ESPN localizou o fã que chamou a atenção de Milito e que teve seu dia de técnico.
Não houve identificação do nome dele, que aparentava ter uns 60 anos, porém registrou-se seu comentário.
"O Unión mexeu duas vezes e estava com quatro atacantes. No meio-campo, não parávamos o avanço de ninguém. Põe alguém no meio de campo! [Mariano] Bíttolo, qualquer um! Depois, [Milito] colocou o Alan [Rodríguez]."
Meia defensivo, Rodríguez foi colocado no jogo aos 32 minutos da etapa final, seis minutos antes de Reniero. O lateral esquerdo Bíttolo só entrou nos acréscimos, com o 2 a 0 no placar.

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