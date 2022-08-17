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Bela atitude

Fred vai sortear bicicleta de despedida no Flu para arrecadar alimentos

Após bicicleta ir para a sala de troféus do Tricolor, o clube recebeu críticas nas redes sociais e agora, o ex-atacante decidiu promover ação para arrecadar alimentos com o sorteio do objeto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2022 às 09:44

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 09:44

Fred no Maracanã após o jogo de despedida
Fred no Maracanã após o jogo de despedida Crédito: Reprodução / Twitter
Depois da polêmica exposição na Sala de Troféus do Fluminense, a bicicleta que Fred utilizou em sua despedida dos gramados ganhou um novo destino. Segundo o ex-atacante, o item será sorteado para arrecadar alimentos para quem precisa.
Sem dar muitos detalhes de como funcionará a ação, Fred aproveitou para convidae algumas empresas para apoiar a causa. "Se tiver alguma empresa com responsabilidade social querendo ajudar (e sei que tem várias), minhas redes sociais estão de portas abertas e será um prazer enorme expor suas marcas por aqui em contrapartida", comentou.
O ex-atleta também pediu o apoio dos torcedores de outros times e da comunidade da bicicleta, que o apoiou em sua peregrinação, quando saiu de Minas Gerais para regressar ao time tricolor carioca, em 2020. "Quem sabe não animo até fazer um Tour do Fred 2 se conseguirmos levantar um valor considerável nessa ação, hein?", compartilhou.
Na postagem, ele ainda brincou com as críticas que foram feitas pela exposição de sua bicicleta e reforçou que a Sala de Troféus do clube também conta com outros itens históricos.
"Alguns 'malfeitores' questionaram a exposição no museu (...) No memorial também se encontram em exposição permanente outras peças importantes, que estão marcadas na história do futebol, como a bola do primeiro jogo da Seleção Brasileira, que aconteceu no estádio das Laranjeiras, em 1914", disse.

CONFIRA O VÍDEO DE FRED

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