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Escândalo

Jogador do Flamengo é visto em briga de torcedores do Peñarol, no RJ

Guillermo Varela foi enquadrado junto com torcedores do Peñarol após confusão generalizada na capital carioca.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2024 às 14:42

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 14:42

Varela, do Flamengo, é visto perto de torcedores do Peñarol em local de confusão no Rio de Janeiro
Varela, do Flamengo, é visto perto de torcedores do Peñarol em local de confusão no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
Torcedores do Peñarol transformaram a praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste (RJ), em uma verdadeira praça de guerra na altura do posto 12. Os uruguaios saquearam um quiosque, atearam fogo em motos e entraram em confronto com banhistas e policiais militares munidos de pedras, mesas e cadeiras. Junto dos torcedores, o lateral direito do Flamengo Varela, também foi enquadrado pela polícia militar. O time de Montevidéu enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores.
Tudo começou após um uruguaio roubar um celular de dentro de um quiosque. O criminoso foi identificado e preso pela Polícia Militar. Logo em seguida, toda a confusão começou. A briga teve início na areia e se espalhou pelas duas pistas que dão acesso à praia. Os torcedores do Peñarol entraram em confronto tanto com os policiais quanto com banhistas brasileiros. Duas motos que estavam estacionadas no local foram incendiadas. Um dos ônibus dos uruguaios também ficou em chamas.
Carros foram depredados e barracas de ambulantes quebradas. Mesas e cadeiras dos quiosques viraram armas nas mãos dos vândalos. Até mesmo caixas de cervejas foram saqueadas. O Batalhão de Choque foi acionado assim como o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios). O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para apagar o incêndio das motos. O Batalhão de Choque foi acionado assim como o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios). O Corpo de Bombeiros também chegou ao local para apagar o incêndio das motos.
Em nota, o Flamengo se pronunciou sobre o caso e disse que o lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão.

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