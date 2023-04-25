Jogador capixaba ganha oportunidade com a Seleção sub-20 em treinos na Espanha

Caio Gomes treinou com os atletas que vão disputar a Copa do Mundo sub-20, em maio, na Argentina Crédito: Pedro Nasper

O volante capixaba Caio Gomes está vivendo uma oportunidade única em sua carreira no futebol. O jogador se destacou em jogos de sua equipe e foi convidado para complementar o elenco da Seleção Brasileira sub-20 e participar de treinamentos sob o comando do treinador Ramon Menezes.

Natural de Vila Velha , o atleta defendeu as cores do Porto Vitória e do Rio Branco, antes de ir para o San Fernando, da Espanha, no início de 2023. Por lá, o capixaba mostrou um bom desempenho e chamou a atenção da comissão técnica da seleção, que está na Espanha para um período de amistosos em preparação para a Copa do Mundo sub-20,que será realizada na Argentina, no mês de maio.

A comissão técnica da seleção notou a desenvoltura de Caio com sua equipe, e o convidou para compor o elenco que treina visando o Mundial.

“Acredito que minha maior conquista pelo futebol foi esse convite da Seleção Brasileira, além de ter aproveitado as oportunidades que tive no Espírito Santo, pois com meu desempenho eu saí do Estado e vim para a Espanha, que é um dos maiores centros de futebol do mundo”, conta o capixaba.

O atleta conta que o maior sentimento com a oportunidade é o de gratidão, e espera agarrar as próximas chances com a Amarelinha. “Por enquanto são só treinos e minha meta é dar o meu melhor para ser visto com bons olhos pela Seleção Brasileira”, avalia Caio.

Aos 23 anos, Caio não teria a oportunidade de jogar o Mundial sub-20, mesmo assim, seu nome está cotado entre os melhores volantes do país, com a chance de ser convocado para desafios futuros da seleção principal.

“É um passo muito grande na minha carreira e tenho certeza que esse convite vai abrir muitas portas para mim. Agora meu foco é melhorar ainda mais o desempenho para ter outra chance com a seleção”, afirma Caio Gomes.

Caio Gomes ao lado do treinador da Seleção Brasileira sub-20, Ramon Menezes Crédito: Pedro Nasper

O início no Espírito Santo

Caio fez toda a sua base no Porto Vitória, e depois ganhou uma oportunidade no Rio Branco, onde foi campeão capixaba e campeão da Copa Espírito Santo sub-17. Já aos 19 anos, figurava no time profissional da equipe alvinegra, onde teve a oportunidade de disputar o Capixabão e também a Copa Espírito Santo de 2022.

Após a atuação no futebol capixaba , Caio entendeu que o contrato com o San Fernando foi o mais promissor, e o capixaba fez as malas rumo à Europa, focado em conquistar novos títulos e ainda mais espaço no futebol.