Artilheiro na base, atacante do Vasco tem multa de R$ 446 milhões; conheça

Rayan já treinou com a equipe profissional do Vasco e se destacou com a camisa da seleção sub-17 Crédito: Reprodução / Instagram (@rayann10)

O atacante Rayan, do Vasco, foi campeão sul-americano sub-17 com a Seleção Brasileira e foi o artilheiro da competição ao lado de Kauã Elias, do Fluminense, com cinco gols.

O jogador do Gigante da Colina já tem uma multa rescisória estipulada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 446 milhões). Seu contrato profissional com o Vasco foi assinado em dezembro do ano passado, com validade até dezembro de 2025.

O jovem tem 16 anos e impressiona com sua explosão e seu 1,85m de altura. Ele chegou ao Vasco com apenas seis anos.

Seus números na base do Vasco são expressivos e ele tem pulado etapas, já integrado ao time sub-20 e realizando treinos no profissional. Rayan é filho do ex-zagueiro Valkmar, também revelado no Vasco e que atuou profissionalmente no clube entre 1997 e 2000.

Cria da Barreira

Rayan possui uma forte ligação com o Vasco que extrapola as quatro linhas. O jovem mora na comunidade Barreira do Vasco, que é vizinha ao estádio de São Januário, além de estudar no Colégio Vasco da Gama, instituição de ensino que funciona dentro de São Januário.

Seus pais são ex-funcionários do Vasco e quando assinou seu contrato profissional, ele os citou. "É um dos dias mais felizes da minha vida. É um sonho que está sendo realizado. Agradeço à minha família e todas os profissionais do Vasco que ajudaram na minha formação até aqui. Ver minha família feliz é o que me deixa mais motivado, ainda mais porque meus pais passaram por muita dificuldade".

Rayan se tornou o jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Vasco no século 21 ao entrar em campo aos 27 minutos do segundo tempo da partida contra o Audax Rio, pelo Carioca deste ano.

O atleta também participou de uma homenagem em vida a Roberto Dinamite em abril do passado, quando o ídolo vascaíno foi oficializado como sócio benemérito pelo Conselho Deliberativo. Na ocasião, o jovem presenteou o eterno craque com um quadro.

Barbieri de olho no craque