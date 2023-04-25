Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Artilheiro na base, atacante do Vasco tem multa de R$ 446 milhões; conheça
Muita grana!

Artilheiro na base, atacante do Vasco tem multa de R$ 446 milhões; conheça

Com 16 anos, o jovem já se destacou entre os profissionais e conquistou o Sul-Americano sub-17 com a Seleção Brasileira

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 12:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2023 às 12:33
Rayan já treinou com a equipe profissional do Vasco e se destacou com a camisa da seleção sub-17
Rayan já treinou com a equipe profissional do Vasco e se destacou com a camisa da seleção sub-17 Crédito: Reprodução / Instagram (@rayann10)
O atacante Rayan, do Vasco, foi campeão sul-americano sub-17 com a Seleção Brasileira e foi o artilheiro da competição ao lado de Kauã Elias, do Fluminense, com cinco gols.
O jogador do Gigante da Colina já tem uma multa rescisória estipulada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 446 milhões). Seu contrato profissional com o Vasco foi assinado em dezembro do ano passado, com validade até dezembro de 2025.
O jovem tem 16 anos e impressiona com sua explosão e seu 1,85m de altura. Ele chegou ao Vasco com apenas seis anos.
Seus números na base do Vasco são expressivos e ele tem pulado etapas, já integrado ao time sub-20 e realizando treinos no profissional. Rayan é filho do ex-zagueiro Valkmar, também revelado no Vasco e que atuou profissionalmente no clube entre 1997 e 2000.

Cria da Barreira

Rayan possui uma forte ligação com o Vasco que extrapola as quatro linhas. O jovem mora na comunidade Barreira do Vasco, que é vizinha ao estádio de São Januário, além de estudar no Colégio Vasco da Gama, instituição de ensino que funciona dentro de São Januário.
Seus pais são ex-funcionários do Vasco e quando assinou seu contrato profissional, ele os citou. "É um dos dias mais felizes da minha vida. É um sonho que está sendo realizado. Agradeço à minha família e todas os profissionais do Vasco que ajudaram na minha formação até aqui. Ver minha família feliz é o que me deixa mais motivado, ainda mais porque meus pais passaram por muita dificuldade".
Rayan se tornou o jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Vasco no século 21 ao entrar em campo aos 27 minutos do segundo tempo da partida contra o Audax Rio, pelo Carioca deste ano.
O atleta também participou de uma homenagem em vida a Roberto Dinamite em abril do passado, quando o ídolo vascaíno foi oficializado como sócio benemérito pelo Conselho Deliberativo. Na ocasião, o jovem presenteou o eterno craque com um quadro.

Barbieri de olho no craque

O técnico Maurício Barbieri tem acompanhado Rayan e deverá utilizá-lo nos treinos no retorno do jovem após o Sul-Americano. Ele chega nesta terça-feira (25) ao Brasil junto com a Seleção Brasileira sub-17. A tendência é a de que o atacante participe mais das atividades com os profissionais do Vasco neste retorno ao Brasil.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Copa do Brasil: veja onde assistir aos jogos de Flamengo, Fluminense e Palmeiras

Renato Gaúcho vai processar quem relacionar barração de Adriel ao empresário

Duílio diz respeitar manifestação de jogadoras contra Cuca, mas irá manter treinador

Ronaldo Fenômeno é flagrado tirando homem do porta-malas no Independência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados