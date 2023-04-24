Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Renato Gaúcho vai processar quem relacionar barração de Adriel ao empresário
Polêmica

Renato Gaúcho vai processar quem relacionar barração de Adriel ao empresário

Treinador explicou o motivo de colocar o jovem goleiro no banco de reservas em entrevista coletiva após a derrota do Grêmio para o Cruzeiro no último fim de semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 abr 2023 às 17:16

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 17:16

Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, entregou o cargo, mas a diretoria não aceitou
Renato Gaúcho gerou polêmica após barrar goleiro Adriel do último jogo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Renato Gaúcho abriu guerra contra os jornalistas gaúchos que estão acusando-o de estar pressionando Adriel a fechar com empresário indicado por ele e, por isso não ter acontecido, teria barrado o goleiro diante do Cruzeiro - Gabriel Grando jogou. A polêmica começou, porém, com uma entrevista do jogador sem o "consentimento" do Grêmio e vinha se arrastando após outros descumprimentos de normas internas. Mesmo assim, o irritado treinador divulgou nota nesta segunda-feira prometendo ir à justiça contra quem está propagando "inverdades".
Para explicar o motivo de ter barrado o goleiro, Renato Gaúcho disse após a derrota por 1 a 0 do sábado que "o Grêmio tem comando." E foi além, revelando falhas do comandado. "Ele já vinha sendo avisado. Mas veio pisando na bola várias vezes. A gente vai segurando, mas tem uma hora que a gente tem que frear", justificou.
Programas de debates e até influencers gaúchos, porém, criticaram bastante o goleiro nas últimas horas e ele resolveu agir para acabar com o disse me disse. "No mundo cada vez mais 'largado' da internet, as pessoas acham que podem falar o que querem e que não existirá nenhuma consequência. Acham que podem fazer acusações levianas e que tudo ficará por isso mesmo. Mas não é bem assim que funciona", afirmou, em nota.
E mostrou que cobrará a verdade. "As pessoas precisam ser responsáveis pelo que elas falam, mesmo no território livre das redes sociais. O que vem sendo dito sobre mim no caso envolvendo o goleiro Adriel são inverdades para tentar desvirtuar o foco do real problema", disse.
O treinador garante que não fez pressão para o goleiro fechar com um determinado empresário. "Como eu disse na coletiva após o último jogo, o Grêmio tem comando e aqui dentro certas pessoas não vão fazer o que querem (disparou, sobre o possível agente de Adriel). Muito pelo contrário. Não influencio qualquer jogador que seja, apenas tento, como sempre fiz, mostrar o que eu entendo ser o melhor caminho, sem indicar A, B ou C para esse ou aquele serviço", disparou.
Por fim, explicou que suas atitudes são sempre pensando do bem-estar do Grêmio. "Quero sempre o bem do clube e dos profissionais que aqui estão. Quanto ao que certas pessoas estão dizendo, sabe-se lá a mando de quem, será resolvido dentro dos âmbitos da Lei."

Veja Também

Duílio diz respeitar manifestação de jogadoras contra Cuca, mas irá manter treinador

Ronaldo Fenômeno é flagrado tirando homem do porta-malas no Independência

Internacional vira sobre o Flamengo no Beira-Rio em jogo marcado por golaços

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Futebol Rio Grande do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados