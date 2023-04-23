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Brasileirão

Internacional vira sobre o Flamengo no Beira-Rio em jogo marcado por golaços

Com o resultado, o Internacional foi a quatro pontos, enquanto o Flamengo permanece com três

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 14:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2023 às 14:58
RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional recebeu o Flamengo na manhã deste domingo (23) e venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, impondo também uma derrota na estreia de Sampaoli na competição. O triunfo por 2 a 1, de virada, teve Maurício como herói.
Ele entrou no segundo tempo e fez os dois gols dos gaúchos, sendo o segundo um golaço já no fim. Os cariocas abriram o placar com um belo gol de Gerson.
Gerson fez um belo gol, mas não evitou a derrota do Flamengo
Gerson fez um belo gol, mas não evitou a derrota do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Com o resultado, o Internacional foi a quatro pontos, enquanto o Flamengo permanece com três.
Na próxima rodada, o Inter recebe o Goiás, e o Flamengo tem o clássico com o Botafogo.
As equipes voltam a campo durante a semana, pela Copa do Brasil. O time de Mano Menezes enfrenta o CSA, na quinta-feira, e os comandados de Sampaoli têm o Maringá pela frente, na quarta-feira.
COMO FOI O JOGO
Mesmo como visitante, o Flamengo começou o jogo pressionando e tendo mais a bola, além de maior presença no campo de ataque. O Inter levava perigo ao achar espaços nas transições em velocidade.
Apesar das tramas construídas, os times esbarraram em erros de passe e equívocos nas tomadas de decisão. Assim, apesar da movimentação, os goleiros não foram tão exigidos na primeira etapa.
O segundo tempo trouxe um outro cenário para o duelo. Os técnicos fizeram mudanças e os times passaram a achar bons ataques. Em dois avanços verticais, o Flamengo abriu o placar com um golaço de Gerson, e o Inter chegou ao empate com Maurício.
Após os gols, as equipes aumentaram o ritmo e também deram espaços. Tanto Flamengo quanto Inter tiveram ataques mais perigosos, fazendo um jogo de "trocação".

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