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  • Copa do Brasil: veja onde assistir aos jogos de Flamengo, Fluminense e Palmeiras
Terceira fase

Copa do Brasil: veja onde assistir aos jogos de Flamengo, Fluminense e Palmeiras

Entre terça (25) e quinta-feira (27), 32 equipes vão em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil; fique por dentro dos horários, locais e como assistir aos jogos

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2023 às 12:14
Cano, Arrascaeta e Gustavo Gómez estão entre os principais jogadores de suas respectivas equipes
Cano, Arrascaeta e Gustavo Gómez estão entre os principais jogadores de suas respectivas equipes Crédito: Marcelo Gonçalves (Fluminense), Marcelo Cortes (Flamengo) e Cesar Greco (Palmeiras

Terça-feira (25)

  • Cruzeiro x Náutico (0x1)
    Horário: 19h
    Onde: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Paysandu x Fluminense (0x3)
    Horário: 20h
    Onde: Mangueirão, Belém
    Transmissão: Amazon Prime Video

  • Ituano x São Paulo (0x0)
    Horário: 21h30
    Onde: Novelli Junior, Itu
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Athletico-PR x CRB-AL (0x1)
    Horário: 21h30
    Onde: Arena da Baixada
    Transmissão: Amazon Prime Video

Quarta-feira (26)

  • Santos x Botafogo-SP (2x0)
    Horário:     19h
    Onde: Vila Belmiro, Santos
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Brasil de Pelotas x Atlético-MG (1x2)
    Horário: 19h30
    Onde: Bento Freitas, Pelotas
    Transmissão: Amazon Prime Video

  • Tombense x Palmeiras (2x4)
    Horário:     20h
    Onde: Parque do Sabiá, Uberlândia
    Transmissão: Amazon Prime Video

  • Corinthians x Remo (0x2)
    Horário: 21h30
    Onde: Neo Química Arena, São Paulo
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Flamengo x Maringá (0x2)
    Horário: 21h30
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Amazon Prime Video

Quinta-feira (27)

  • Botafogo x Ypiranga (2x0)
    Horário:     19h30
    Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Transmissão: Amazon Prime

  • CSA-AL x Internacional (1x2)
    Horário: 20h
    Onde: Rei Pelé, Maceió
    Transmissão: Amazon Prime

  • Grêmio x ABC-RN (2x0)
    Horário: 21h30
    Onde: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Transmissão: Premiere e SporTV

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