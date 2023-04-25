Copa do Brasil: veja onde assistir aos jogos de Flamengo, Fluminense e Palmeiras

Terça-feira (25)
- Cruzeiro x Náutico (0x1)
Horário: 19h
Onde: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere e SporTV
- Paysandu x Fluminense (0x3)
Horário: 20h
Onde: Mangueirão, Belém
Transmissão: Amazon Prime Video
- Ituano x São Paulo (0x0)
Horário: 21h30
Onde: Novelli Junior, Itu
Transmissão: Premiere e SporTV
- Athletico-PR x CRB-AL (0x1)
Horário: 21h30
Onde: Arena da Baixada
Transmissão: Amazon Prime Video
Quarta-feira (26)
- Santos x Botafogo-SP (2x0)
Horário: 19h
Onde: Vila Belmiro, Santos
Transmissão: Premiere e SporTV
- Brasil de Pelotas x Atlético-MG (1x2)
Horário: 19h30
Onde: Bento Freitas, Pelotas
Transmissão: Amazon Prime Video
- Tombense x Palmeiras (2x4)
Horário: 20h
Onde: Parque do Sabiá, Uberlândia
Transmissão: Amazon Prime Video
- Corinthians x Remo (0x2)
Horário: 21h30
Onde: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: Premiere e SporTV
- Flamengo x Maringá (0x2)
Horário: 21h30
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Amazon Prime Video
Quinta-feira (27)
- Botafogo x Ypiranga (2x0)
Horário: 19h30
Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Transmissão: Amazon Prime
- CSA-AL x Internacional (1x2)
Horário: 20h
Onde: Rei Pelé, Maceió
Transmissão: Amazon Prime
- Grêmio x ABC-RN (2x0)
Horário: 21h30
Onde: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: Premiere e SporTV