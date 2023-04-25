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Boa fase

Botafogo vence o Bahia e divide a liderança do Brasileiro com o Fluminense

Alvinegro fez uma partida segura e conseguiu decidir o confronto em belo chute de Tchê Tchê

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 22:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 abr 2023 às 22:22
Tchê Tchê acertou belo chute para decretar a vitória do Botafogo sobre o Bahia e correu para comemorar com os companheiros
Tchê Tchê acertou belo chute para decretar a vitória do Botafogo sobre o Bahia e correu para comemorar com os companheiros Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo venceu o Bahia por 2 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão, realizada na Fonte Nova, em Salvador (BA), na noite desta segunda-feira (24). Com o resultado, o time carioca divide a liderança com o Fluminense,com seis pontos, atrás do Tricolor apenas no saldo de gols. Já o Bahia está em 18º, dentro da zona de rebaixamento, ainda sem somar pontos.

O Jogo

O time da casa começou pressionando e encurralou o adversário nos minutos iniciais. O Botafogo equilibrou a partida e respondeu com jogada individual de Júnior Santos, que fez fila para inaugurar o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. O Botafogo se fechou após inaugurar o placar, mas não conseguiu segurar o Bahia. O empate veio com Jacaré, que cortou Victor Sá na área e finalizou no cantinho para superar Lucas Perri aos 40 minutos do primeiro tempo.
O jogo seguiu equilibrado no segundo tempo, com chances para ambos os lados. O Botafogo fez o gol da vitória com Tchê Tchê, aos 32 minutos, após troca de passes com Tiquinho Soares.
Com a vitória, o Botafogo chegou à sua décima partida sem perder. A última derrota foi para a Portuguesa-RJ, pela última rodada da fase de grupos do Carioca.
O próximo compromisso do time carioca será contra o Ypiranga-RS, na quinta-feira (27), pela Copa do Brasil, no próximo domingo (1º), no Engenhão. Já o Bahia enfrenta o Volta Redonda, no mesmo dia, na Fonte Nova.

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