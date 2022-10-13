João Gomes, do Flamengo, critica arbitragem após cartão que o tirou da final no Maracanã

João Gomes não joga a segunda partida da final, no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza

Uma final de Copa do Brasil marcada por reclamações contra a arbitragem, de ambos os lados. Do lado do Corinthians, dono da casa, críticas por um pênalti não marcado. Do lado do Flamengo, a principal reclamação é pelo cartão amarelo recebido por João Gomes, após uma falta em Fagner.

O volante estava pendurado, e não poderia ser advertido na partida contra o Corinthians, mas após uma falta aos 21 minutos do primeiro tempo, Bráulio da Silva Machado ergueu o amarelo para o jogador flamenguista.

Após a falta, o árbitro foi cercado por jogadores corintianos que cobraram o cartão ao jogador adversário, e cerca de 40 segundos depois aplicou a advertência. João Gomes não deixou de demonstrar sua insatisfação com a decisão do árbitro, reclamou em campo e nas redes sociais esbravejou.

Horrível, sem critério, tendencioso e fraco. Só deu cartão porque caiu na pressão, isso monstra que não tá preparado pra apitar uma final desse tipo. Impressionante a incompetência e a inresponsabilidade de tirar um jogador da final. https://t.co/1h79nFT1SQ — João Gomes (@GomesOficial08) October 13, 2022