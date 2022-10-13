Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • João Gomes, do Flamengo, critica arbitragem após cartão que o tirou da final no Maracanã
"Sem critério"

João Gomes, do Flamengo, critica arbitragem após cartão que o tirou da final no Maracanã

Volante rubro-negro foi punido por falta em Fagner e, nas redes sociais, chamou juiz de incompetente e irresponsável

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2022 às 11:44
João Gomes não joga a segunda partida da final, no Maracanã
João Gomes não joga a segunda partida da final, no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza
Uma final de Copa do Brasil marcada por reclamações contra a arbitragem, de ambos os lados. Do lado do Corinthians, dono da casa, críticas por um pênalti não marcado. Do lado do Flamengo, a principal reclamação é pelo cartão amarelo recebido por João Gomes, após uma falta em Fagner.
O volante estava pendurado, e não poderia ser advertido na partida contra o Corinthians, mas após uma falta aos 21 minutos do primeiro tempo, Bráulio da Silva Machado ergueu o amarelo para o jogador flamenguista.
Após a falta, o árbitro foi cercado por jogadores corintianos que cobraram o cartão ao jogador adversário, e cerca de 40 segundos depois aplicou a advertência. João Gomes não deixou de demonstrar sua insatisfação com a decisão do árbitro, reclamou em campo e nas redes sociais esbravejou.
O próximo embate dos clubes acontece na próxima quarta-feira (19), no Maracanã, às 21h45, em jogo que decide o grande campeão da Copa do Brasil 2022. Uma vitória simples dá o título ao vencedor, e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.

Veja Também

Corinthians luta, mas não ameaça o Flamengo na final da Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Na final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians vivem ano de grandes confrontos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Esportes flamengo Futebol corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados