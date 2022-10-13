João Gomes, do Flamengo, critica arbitragem após cartão que o tirou da final no Maracanã

Uma final de Copa do Brasil marcada por reclamações contra a arbitragem, de ambos os lados. Do lado do Corinthians, dono da casa, críticas por um pênalti não marcado. Do lado do Flamengo, a principal reclamação é pelo cartão amarelo recebido por João Gomes, após uma falta em Fagner.
O volante estava pendurado, e não poderia ser advertido na partida contra o Corinthians, mas após uma falta aos 21 minutos do primeiro tempo, Bráulio da Silva Machado ergueu o amarelo para o jogador flamenguista.
Após a falta, o árbitro foi cercado por jogadores corintianos que cobraram o cartão ao jogador adversário, e cerca de 40 segundos depois aplicou a advertência. João Gomes não deixou de demonstrar sua insatisfação com a decisão do árbitro, reclamou em campo e nas redes sociais esbravejou.
O próximo embate dos clubes acontece na próxima quarta-feira (19), no Maracanã, às 21h45, em jogo que decide o grande campeão da Copa do Brasil 2022. Uma vitória simples dá o título ao vencedor, e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis.