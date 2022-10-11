Na final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians vivem ano de grandes confrontos

Roger Guedes e Pedro são nomes importantes para a final da Copa do Brasil Crédito: Reprodução / Instagram (@corinthians e @pedroguilherme)

Flamengo e Corinthians se enfrentam na final da se enfrentam na final da Copa do Brasil 2022 , e o primeiro jogo já acontece nesta quarta-feira (12). O embate, que é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro, marca uma temporada onde cariocas e paulistas mais se enfrentaram na história do confronto. Ao todo, os clubes se enfrentaram 145 vezes. Na história até aqui, melhor para os cariocas. O Rubro-Negro acumula 61 vitórias e o Corinthians conta 54, além de 30 empates.

A temporada de 2022 é a que marca o maior número de vezes em que os clubes irão medir forças, 6 partidas no total. Os times se encontraram na rodada 16ª do Brasileirão, por duas vezes nas quartas de final da Libertadores, e vão se enfrentar novamente na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, além, é claro, das duas partidas da final da Copa do Brasil.

Depois da derrota por 1 a 0 na 16ª rodada do Brasileiro, o Flamengo venceu as duas partidas das quartas de final da Libertadores, 2 a 0 jogando na Neo Química Arena e 1 a 0 no Maracanã.

Agora, os clubes se preparam para o embate da milionária Copa do Brasil, onde quem ergue a taça fatura R$ 60 milhões, e o vice fica com R$ 25 milhões. Mas ao todo, contando as fases iniciais da competição, o campeão terá embolsado R$ 76,8 milhões e o segundo colocado R$ 41,8 milhões.

COMO VEM O CORINTHIANS

Campeão da Copa do Brasil em 1995, 2002 e 2009, o Timão chega ao embate desta quarta-feira embalado após a vitória de 2 a 1 sobre o Athletico-PR - rival do Flamengo na final da Libertadores -, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

Vítor Pereira preferiu poupar o elenco titular para a partida contra os paranaenses, além de deixar Cássio fora da lista de relacionados. O goleiro passa por uma fase de recuperação intensiva para que esteja em condições de defender a meta corintiana na grande final.

Apesar de ter sido menos ofensivo na última partida, o Corinthians deve ser mais agressivo contra o Flamengo, para manter o bom retrospecto jogando em casa.

O Alvinegro é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, e o fator casa pode ser decisivo para a final da Copa do Brasil, onde acumula 4 vitórias (todas em casa), 2 empates e 2 derrotas. No Brasileirão 2022, o Corinthians fez 16 partidas na Neo Química Arena, e saiu vitorioso em 11 oportunidades, empatou 4 e perdeu apenas 1 vez. Já jogando fora de casa, tem 15 partidas, onde soma 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

Ou seja, nas duas principais competições nacionais, o clube tem 15 vitórias em casa, mas como citado anteriormente, o Flamengo vive uma boa fase em duelos contra o clube paulista, e pode atrapalhar a busca da vantagem alvinegra na luta até a taça.

Vítor Pereira deve ir a campo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz e Fausto; Renato Augusto; Róger Guedes, Yuri Alberto e Adson (Gustavo Mosquito ou Mateus Vital).

COMO VEM O FLAMENGO

O Rubro-Negro também ergueu a taça da Copa do Brasil por três vezes: 1990, 2006 e 2013. O Flamengo chega à São Paulo após um triunfo fora de casa. No sábado (8), foi até a Arena Pantanal, com o elenco reserva, e venceu o Cuiabá por 2 a 1. Dorival Júnior também viu um elenco que se defendeu mais durante a última partida. Mas, considerando o histórico flamenguista em partidas decisivas, espera-se um time mais objetivo na partida em São Paulo.

Além disso, o Fla conta com a vantagem de ter vencido o rival desta quarta nas duas últimas oportunidades e conhecer bem os pontos falhos do adversário.

Pela Copa do Brasil, o clube carioca tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, uma campanha melhor, se comparada com o adversário da grande final. Já pelo Brasileirão, nas 31 partidas disputadas, acumula 15 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.

Dorival Júnior deve entrar com a seguinte escalação: Santos; Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

O retrospecto do elenco rubro-negro é melhor em relação ao alvinegro nesta temporada, mas uma coisa é certa: as partidas serão recheadas de emoção e os duelos serão cruciais para a história de ambos os clubes na busca pelo tetra da Copa do Brasil.

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