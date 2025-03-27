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Brilhando

Italo começa 2025 'voando' e já está garantido no Mundial de Surfe em 2026

Brasileiro está imparável no Circuito Mundial em 2025.

Publicado em 27 de Março de 2025 às 10:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2025 às 10:42
Italo Ferreira está imparável no Circuito Mundial em 2025. Com apenas três etapas disputadas, o campeão olímpico já garantiu sua vaga entre os 22 surfistas que seguirão na elite após o temido corte do meio da temporada e, consequentemente, está confirmado no CT de 2026.
Italo Ferreira em Peniche Crédito: Foto: WSL
Em 2025, o corte acontece após sete etapas, e os 22 melhores do ranking seguem disputando o título mundial da temporada e estão garantidos no Circuito Mundial de 2026 -os demais são rebaixados. O brasileiro carimbou sua permanência no CT com quatro eventos de antecedência, mostrando que está mais do que pronto para brigar pelo seu segundo título mundial.
A façanha de Italo foi confirmada pela própria WSL, que destacou o desempenho dominante do brasileiro em uma publicação nas redes sociais:
Italo se separou do resto, garantindo oficialmente sua vaga após o corte WSL, no Instagram
O potiguar começou o ano com tudo. Foi terceiro em Pipeline, venceu a inédita etapa em piscina de ondas em Abu Dhabi e ficou com o vice em Portugal.

ACIMA DA MÉDIA

Com esse desempenho, Italo lidera isolado o ranking mundial, somando 23.885 pontos - uma vantagem expressiva sobre o segundo colocado, Barron Mamiya, que tem 17.415.
Na temporada passada, o último atleta a escapar do corte foi Yago Dora, justamente quem derrotou Italo na recém-disputada final em Portugal.
Na ocasião, Yago garantiu sua permanência na elite com 11.290 pontos - menos da metade da pontuação que Italo já acumulou em apenas três eventos, mas vale lembrar que o corte foi feito após cinco etapas no ano passado, diferentemente das sete deste ano.

CALENDÁRIO

Ainda restam quatro etapas antes do corte: a próxima acontece em El Salvador, entre 2 a 12 de abril, além de três competições na Austrália - Gold Coast, Bells Beach e Margaret River.

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