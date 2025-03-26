Imprensa internacional fala em 'baile' e derrota histórica do Brasil

A derrota da seleção brasileira por 4 a 1 contra a Argentina, em Buenos Aires, a pouco mais de um ano da Copa do Mundo, foi destaque nesta terça-feira (25) em jornais internacionais.
O diário argentino Olé definiu o resultado como "um baile histórico para a lenda". O Tyc Sports também citou o baile argentino e disse que a noite foi de sonho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Para o Clarín, a seleção argentina viveu uma noite memorável, com goleada histórica e classificação para a Copa do Mundo de 2026. Mais sóbrio, o La Nación relatou, na manchete, a vitória argentina por 4 a 1.
Na Espanha, o Marca chamou a derrota brasileira de "porrada monumental" e destacou a importância histórica do resultado. O também espanhol AS afirmou que o Brasil beira o abismo em relação ao futebol da seleção.
O Ovación, do Uruguai, destacou a quarta derrota nos últimos cinco jogos das Eliminatórias.
No clássico desta terça, a equipe de Dorival Júnior foi dominada. Com 57%, a Argentina passou boa parte do confronto trocando passes objetivos, buscando o ataque e costurando a defesa brasileira para chegar ao gol.
A goleada desta terça foi a pior da história da seleção canarinho em Eliminatórias. Antes, o pior resultado era um 3 a 0 para o Chile, em 2000.
Foi também a primeira vez que o Brasil perdeu os dois jogos para a Argentina na disputa do torneio de classificação para o Mundial. Em 2023, foi superado no Maracanã por 1 a 0.