Sem Marta e Gabi Zanotti, seleção é convocada para amistosos contra os EUA

Arthur Elias chega à Seleção após ótimo trabalho no comando do Corinthians Crédito: Thais Magalhães/CBF

O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos. As partidas serão em 5 de abril, no SoFi Stadium, em Los Angeles, e no dia 8, no PayPal Park, em San José. As partidas que reeditam a final das Olimpíadas de Paris 2024 são preparatórias para a Copa América, que acontece entre 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.

São os primeiros jogos da seleção feminina em 2025. A primeira convocação de Arthur Elias, porém, aconteceu em fevereiro, para um período de treinamentos na Granja Comary. Diferente da última convocação, onde a capixaba Gabi Zanotti voltou a ser chamada, para esta nova lista o Brasil não conta com a presença nem dela, e nem da Rainha Marta.

"A convocação tem dois grandes objetivos, o primeiro é a nossa preparação para a Copa América, e o outro é a reafirmação da seleção brasileira entre as melhores seleções do mundo, para isso a gente vai enfrentar os EUA, que têm um histórico muito grande e vencedor, atual campeã olímpica. Vai ser um teste muito importante para esse grupo de atletas", disse o técnico.

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