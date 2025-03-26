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Futebol

Sem Marta e Gabi Zanotti, seleção é convocada para amistosos contra os EUA

O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos.

Publicado em 26 de Março de 2025 às 15:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2025 às 15:06
Arthur Elias chega à Seleção após ótimo trabalho no comando do Corinthians
Arthur Elias chega à Seleção após ótimo trabalho no comando do Corinthians Crédito: Thais Magalhães/CBF
O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos. As partidas serão em 5 de abril, no SoFi Stadium, em Los Angeles, e no dia 8, no PayPal Park, em San José. As partidas que reeditam a final das Olimpíadas de Paris 2024 são preparatórias para a Copa América, que acontece entre 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.
São os primeiros jogos da seleção feminina em 2025. A primeira convocação de Arthur Elias, porém, aconteceu em fevereiro, para um período de treinamentos na Granja Comary. Diferente da última convocação, onde a capixaba Gabi Zanotti voltou a ser chamada, para esta nova lista o Brasil não conta com a presença nem dela, e nem da Rainha Marta.
"A convocação tem dois grandes objetivos, o primeiro é a nossa preparação para a Copa América, e o outro é a reafirmação da seleção brasileira entre as melhores seleções do mundo, para isso a gente vai enfrentar os EUA, que têm um histórico muito grande e vencedor, atual campeã olímpica. Vai ser um teste muito importante para esse grupo de atletas", disse o técnico.

Veja a lista

  • Goleiras: Lorena (Kansas), Natascha (Palmeiras), Camila (Cruzeiro)
  • Zagueiras: Tarciane (Lyon), Isa Hass (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Lauren (Atl. de Madri)
  • Laterais: Bruninha (Gotham), Antonia (Real Madrid), Yasmin (Real Madrid), Fê Palermo (Palmeiras)
  • Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Lais Estevam (Palmeiras), Mariza (Corinthians)
  • Atacantes: Adriana (Al-Qadisiyah), Gil (Atl de Madri), Jheniffer (Tigres), Amanda Gutierres (Palmeiras), Kerolin (M. City), Gabi Portillo (Gotham), Ludmila (Chicago), Luane (Atl. de Madri).

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