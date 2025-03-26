Fifa oficializa premiação do Super Mundial; veja quanto cada clube receberá

A Fifa oficializou nesta quarta-feira as premiações do Super Mundial de Clubes. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras garantem pelo menos 15,21 milhões de dólares (R$ 86 milhões). O campeão terá premiação total de até 125 milhões de dólares (R$ 713 milhões).

Está oficializada pela Fifa a premiação do Super Mundial de Clubes Crédito: Divulgação/Fifa

O QUE ACONTECEU

Ao todo, a competição distribuirá 1 bilhão de dólares entre os 32 clubes. Os participantes receberão quantias por disputar e também por avançar de fase.

A Fifa dividiu por continente a cota de participação dos clubes, com os europeus recebendo a maior fatia. Por outro lado, os representantes da Oceania receberão o menor valor por participação.

Valores por participação:

Europa - de 12,81 a 38,19 milhões de dólares (R$ 73 a R$ 217 milhões)*

América do Sul - 15,21 milhões de dólares (R$ 86 milhões)



América do Norte, Central e Caribe - 9,55 milhões de dólares (R$ 54,4 milhões)



Ásia - 9,55 milhões de dólares (R$ 54,4 milhões)



África - 9,55 milhões de dólares (R$ 54,4 milhões)



Oceania - 3,58 milhões de dólares (R$ 20,4 milhões)



Além disso, os times ganharão 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões) a cada vitória na fase de grupos. Em caso de empate, as equipes receberão 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões).

Valores por fase

Grupos - 2 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões) em caso de vitória e 1 milhão (R$ 5,7 milhões) por empate

Oitavas - 7,5 milhões de dólares (R$ 42,7 milhões)



Quartas - 13,125 milhões de dólares (R$ 74,7 milhões)



Semifinais - 21 milhões de dólares (R$ 119,6 milhões)



Vice-campeão - 30 milhões de dólares (R$ 170,9 milhões)



Campeão - 40 milhões de dólares (R$ 227,9 milhões)

