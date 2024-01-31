Imagens mostram agressão de Marcos Braz a torcedor do Flamengo em shopping

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes

Novas imagens da agressão de Marcos Braz, vereador do Rio de Janeiro e vice-presidente do Flamengo, a um torcedor rubro-negro foram tornadas públicas na terça-feira. Conforme mostrado em vídeo do circuito do shopping onde ocorreu o episódio, divulgado pelo canal GloboNews, o dirigente dispara chutes e um tapa contra o entregador Leandro Campos, após derrubá-lo no chão. O fato se deu no dia 19 de setembro do ano passado.

Veja, com exclusividade, imagens inéditas obtidas pela GloboNews que mostram o vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador do Rio, Marcos Braz, agredindo um entregador em um shopping da Barra da Tijuca. Para o Ministério Público, os vídeos desmontam a versão apresentada por… pic.twitter.com/seVyXQdYFm — GloboNews (@GloboNews) January 30, 2024

A gravação mostra Braz dentro de uma loja de joias, quando dois homens aparecem na entrada, dizem algo e se afastam após intervenção de Carlos André Simões Silva, amigo do vereador. Em seguida, a filha adolescente de Braz e duas amigas entram na loja, mas ficam por cerca de três minutos e se distanciam do local. Depois, Leandro aparece na entrada, fala algo rapidamente e volta a andar no corredor. O vice-presidente flamenguista sai correndo atrás dele e começa a agressão, praticada também por Carlos André.

Em entrevista coletiva na época da confusão, Braz afirmou que foi ameaçado ao lado da filha. "Fui ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos", disse. "Eu sou preparado para estar no cargo, mas para isso eu não me preparei. Para ser ameaçado do lado da minha filha, e ela ser ameaçada também, verbalmente, in loco", completou. O Ministério Público entende que as imagens desmentem a declaração.

O Juizado Especial Criminal, que fará audiência no dia 27 de fevereiro, considerou que Braz e Leandro Campos deveriam responder por lesão corporal. Já o MP, após a análise das margens, apontou que apenas o vice-presidente flamenguista e Carlos André cometeram o crime. O promotor do caso destacou que Braz "teria efetuado uma mordida na coxa direita" do entregador, o que foi confirmado pelo exame de corpo de delito.