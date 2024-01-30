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Despedida

Vasco confirma a venda de Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy

Atacante de 22 anos deixa o Cruzmaltino após 15 anos no clube e vai disputar a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jan 2024 às 18:05

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 18:05

Gabriel Pec comemora gol do Vasco sobre o Volta Redonda, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca
Gabriel Pec comemora gol do Vasco sobre o Volta Redonda, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca Crédito: Carlos Alberto Silva
Gabriel Pec não é mais jogador do Vasco. Revelado pelo clube de São Januário, o meia-atacante que faz 23 anos na quinta-feira foi negociado com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, onde disputará a Major League Soccer. Com a seleção brasileira na disputa do Pré-Olímpico, o jogador se despediu com emocionante mensagem.
"O Vasco da Gama informa que concluiu nesta segunda-feira (29/01) a transferência, de forma definitiva, do atleta Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Promovido aos profissionais em 2019, o talentoso jogador disputou 179 partidas nas cinco últimas temporadas, marcando 26 gols e dando 14 assistências", anunciou o Vasco.
"O Gigante da Colina deseja sorte ao atleta em seu novo desafio, com a certeza de que a "Raiz Vasco" continuará viva. Que mais um coração infantil brilhe no exterior! Boa Sorte, Cria!", se despediu o clube.
O jogador escreveu um emotivo texto em suas redes sociais para se despedir. Mostrou todo seu amor pelo Vasco e não escondeu a gratidão por ter a oportunidade em defender as cores do clube de coração em um São Januário lotado.
"Uma despedida nunca é fácil, ainda mais quando se trata da nossa casa, o lugar que fomos criados. Assim pra mim é o Vasco, um sentimento de família", iniciou seu texto. "Terminar um ciclo como esse é um desafio, mas sabemos que a vida é assim. Gratidão é o que sinto por esse grande clube", continuou.
Pec fez questão de avaliar sua passagem no clube desde as categorias de base. "Aqui passei momentos inesquecíveis desde a base, conquistando títulos e chegando ao profissional para realizar o meu sonho que era vestir a camisa em um São Januário lotado", ressaltou. "Animado para o próximo ciclo, mas fecho esse com muita gratidão ao clube e torcedores apaixonados", continuou.
"As críticas me fizeram crescer, amadurecer e evoluir. E não existe torcedor mais apaixonado que o vascaíno. E assim como vocês, eu me cobrava como ninguém. Sorri, chorei, mas nunca desisti", disse. "Nunca dizemos adeus para quem a gente ama. E é por isso que eu só quero dizer: Obrigado, Vasco! Obrigado, meu Deus por me sustentar até aqui."

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