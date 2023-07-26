  • Futebol
  • Grêmio recebe Flamengo em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
Futebol

Grêmio recebe Flamengo em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Tricolor tem incertezas no elenco, enquanto o Rubro-Negro busca encaixar o time ideal para retomar o ritmo na temporada

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 12:05

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jul 2023 às 12:05
Suárez, do Grêmio, ainda é dúvida para a partida desta noite
Suárez, do Grêmio, ainda é dúvida para a partida desta noite Crédito: Lucas Uebel / Grêmio
Grêmio e Flamengo começam a decidir nesta quarta-feira (26) seus destinos na Copa do Brasil. Velhos conhecidos em mata-matas da competição, os times se enfrentam em Porto Alegre (RS) no jogo de ida das semifinais. Os gaúchos, pentacampeões da Copa do Brasil, só perderam em casa uma vez este ano: para o Botafogo, no último dia 9, pelo Brasileirão. Já o Rubro-Negro, tetracampeão, ganhou em casa do rival gaúcho (3 a 0) em junho.
Das oito vezes que tricolores e rubro-negros estiveram frente a frente em fases mata-mata da Copa do Brasil, foram quatro classificações para cada lado. Em 1997, o embate foi na final e o Grêmio levou a melhor, levantando a taça. Nesta edição, a equipe gaúcha, comandada pelo técnico Renato Portaluppi, avançou à semi nos pênaltis, após dois empates consecutivos contra o Bahia. O time chega embalado para o embate após ter vencido o Atlético-MG em casa no último sábado (22) - como consequência retornou à vice-liderança do Brasileirão.
O Tricolor deve ir a campo com Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti , Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Luis Suárez (André Henrique).
O Flamengo, comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, garantiu presença na semi após derrotar o Athletico-PR. O time vem oscilando nos últimos jogos. No sábado (22) empatou com o então lanterna América-MG em 1 a 1, no Maracanã, e acabou cedendo a vice-liderança do Brasileirão ao Grêmio.
A equipe deve começar jogando com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

