Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de ida das semifinais

Taça da Copa do Brasil é o objeto de desejo de diversas equipes ao redor do país

Os jogos de volta estão previstos para o dia 16 de agosto, com o São Paulo encarando o Corinthians no Morumbi, e o Flamengo recebendo o Grêmio no Maracanã. Quem se classificar garante mais R$ 9 milhões em premiação. Na grande final, o campeão acumula mais R$ 70 milhões, e o vice fatura R$ 30 milhões.