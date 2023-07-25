Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de ida das semifinais

Terça-feira (25)
- Corinthians x São Paulo
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 21h30
Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video
Quarta-feira (26)
- Grêmio x Flamengo
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta
Os jogos de volta estão previstos para o dia 16 de agosto, com o São Paulo encarando o Corinthians no Morumbi, e o Flamengo recebendo o Grêmio no Maracanã. Quem se classificar garante mais R$ 9 milhões em premiação. Na grande final, o campeão acumula mais R$ 70 milhões, e o vice fatura R$ 30 milhões.