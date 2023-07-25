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Programação

Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de ida das semifinais

A decisão é logo ali! Fique ligado nos horários, locais e como acompanhar aos jogos que abrem as semifinais da competição mais democrática do país

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2023 às 10:51
Taça da Copa do Brasil é o objeto de desejo de diversas equipes ao redor do país
Taça da Copa do Brasil é o objeto de desejo de diversas equipes ao redor do país Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Terça-feira (25)

  • Corinthians x São Paulo
    Local:     Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 21h30
    Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video

Quarta-feira (26)

  • Grêmio x Flamengo
    Local:     Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta
Os jogos de volta estão previstos para o dia 16 de agosto, com o São Paulo encarando o Corinthians no Morumbi, e o Flamengo recebendo o Grêmio no Maracanã. Quem se classificar garante mais R$ 9 milhões em premiação. Na grande final, o campeão acumula mais R$ 70 milhões, e o vice fatura R$ 30 milhões.

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