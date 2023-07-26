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Grêmio e Flamengo duelam em busca de respostas na Copa do Brasil

Cheios de incertezas, Rubro-Negro e Imortal medem forças no jogo de ida da semifinal na noite desta quarta-feira (26)

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 02:00

Públicado em 

26 jul 2023 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Grêmio e Flamengo fazem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), na Arena do Grêmio
Grêmio e Flamengo fazem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), na Arena do Grêmio Crédito: Arte/CBF
Até onde podem ir Flamengo e Grêmio nesta temporada? Certeza que essa dúvida está na cabeça de jogadores, dirigentes e torcedores das duas equipes neste ano em que ambos possuem muito potencial, mas também convivem com inúmeras incertezas para saber se estão no caminho certo.
E em busca de respostas, Rubro-Negro e Imortal se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio, na noite desta quarta-feira (26). Mais um capítulo especial na história dos clubes, e que certamente será decisivo para o restante do ano.
O Flamengo de Jorge Sampaoli chega para o confronto sob muita suspeita após o desempenho fraquíssimo no último sábado (22), quando sofreu para conseguir o empate contra o frágil América-MG no Brasileirão. E isso após um bom período de treinos. Quando se esperava que os jogadores assimilaram ainda mais o estilo do técnico argentino, o que se viu foi um time pobre de ideias, que não conseguiu impor seu ritmo e finalizou menos que o rival. Muito pouco para o que se espera do Flamengo.
O Rubro-Negro terá os desfalques de David Luiz e Pulgar para o confronto, mas possui elenco bom o suficiente para apostar em boas peças de reposição. Fabrício Bruno e Allan devem ficar com as vagas. Mas sabemos que os marcadores gremistas estarão de olho mesmo no quadrado formado por Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O ataque que já encantou o Brasil não vive seu melhor momento. Mas teria se esgotado o encanto, ou ainda podem ser brilhantes juntos?

E o Grêmio?

E o Grêmio? Suárez joga? Quanto a principal estrela do time está focada em ajudar o clube a buscar o título? O Imortal ainda é a prioridade do atacante, ou o sedutor Inter de Miami já dominou seus sonhos? Essas são as principais dúvidas do técnico Renato Gaúcho, que vê seu time às vésperas de um dos jogos mais importantes do ano sem saber se seu craque está inteiro física e mentalmente para o duelo.
No mais, o regular Grêmio tem uma defesa muito inconstante. E terá pela frente o melhor ataque do Brasil entre os times da primeira divisão. Kannemann e cia estão prontos para o ataque Rubro-Negro? Renato Gaúcho adora falar que não liga se sua defesa toma muitos gols, desde que o ataque equilibre a balança. Mas qual ataque Renato? Com Suárez, ou sem Suárez?
Não faltam questionamentos aos dois elencos que estarão em campo nesta quarta (26). E entre tantas dúvidas, apenas uma certeza: é dia de descobrir algumas respostas.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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