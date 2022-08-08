Grêmio pode receber até R$ 15 milhões com duas saídas para MLS

Clube gaúcho tem planejamento de faturar R$ 95 milhões com transferências em 2022 Crédito: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na reta final da janela de transferências para a MLS (Major League Soccer), o Grêmio fechou dois negócios que podem render até R$ 15 milhões. As saídas de Rodrigues e Elias Manoel são por empréstimo com opção de compra, mas ajudam o clube a reduzir a folha salarial e ampliam as chances de obter receita com venda de jogadores.

A meta gremista é fazer R$ 95 milhões com transferências em 2022. O clube entrou no segundo semestre atrás de pelo menos mais R$ 20 milhões para chegar no planejado.

O meia-atacante Elias foi emprestado ao New York Red Bull até dezembro. O time da MLS pagou cerca de 150 mil dólares pelo empréstimo e tem opção de compra de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,7 milhões na cotação atual). Rodrigues, por outro lado, foi emprestado ao San José Earthquakes por cerca de 500 mil dólares. O zagueiro permanece cedido até o final de 2023 e tem opção de compra de 700 mil dólares (cerca de R$ 3,6 milhões na cotação atual).

Somando os valores a título de empréstimo de ambos, o Grêmio garantiu cerca de R$ 3,3 milhões. Caso as duas opções de compra dos direitos econômicos sejam exercidas, serão mais R$ 11,3 milhões. A soma chega a R$ 14,6 milhões.

Em 2022, o Grêmio já arrecadou cerca de R$ 70 milhões com transferências. O valor diz respeito à negociação de Vanderson com o Monaco e ativação da compra dos direitos de Matheus Henrique por parte do Sassuolo, da Itália.

Recentemente, o clube alterou a data de pagamento dos direitos de imagem do elenco sob argumento de fluxo de caixa. O Grêmio afirma que mantém as contas em dia com o grupo de jogadores, mas reconhece que terá de buscar empréstimos bancários para honrar vencimentos no segundo semestre.

A venda de jogadores é considerada vital para as finanças do clube, que terá cerca de R$ 200 milhões a menos de receitas, na comparação com o ano passado. Os negócios com a MLS surgiram na esteira da necessidade de obter dinheiro, mas tentando minimizar impacto no time que joga a Série B.