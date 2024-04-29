Gazeta na Rede #3: Reveja a live sobre o Brasileirão

Filipe Souza, Breno Coelho, Murilo Cuzzuol e Tiago Taam comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta com análises e pitacos sobre as partidas do Brasileirão. Confira no vídeo acima!
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