Pedro Lourenço oficializa a compra da SAF do Cruzeiro junto a Ronaldo

Pedro Lourenço tem investido muito no Cruzeiro nos últimos anos Crédito: Cris Mattos/Staff Images

O empresário Pedro Loureço oficializou a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro junto a Ronaldo Fenômeno.

O empresário vai desembolsar R$ 600 milhões por 90% das ações do clube. Ronaldo comprou a mesma porcentagem da SAF do Cruzeiro por R$ 400 milhões em 2021.

"Podem ter certeza do carinho que tenho pela torcida e pelo amor ao Cruzeiro. Eu sou Cruzeiro. Não estou comprando um negócio. É uma paixão. Vamos tratar disso com paixão e razão. Sempre voltado para o lado da torcida. Vamos dar uma sacudida nesse Cruzeiro, que precisa", disse em entrevista para a rádio Itatiaia.

A assinatura oficial será nesta segunda-feira (29), às 16h (de Brasília), na Toca da Raposa II, com presença da antiga gestão e os novos dirigentes, ainda de acordo com o veículo.

Pedro Lourenço é dono da rede varejista Supermercados BH. Atualmente, é a quinta maior rede de supermercados do País, com faturamento de R$ 14 bilhões em 2023, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).