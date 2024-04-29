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Mudança

Pedro Lourenço oficializa a compra da SAF do Cruzeiro junto a Ronaldo

Dono da rede varejista Supermercados BH vai desembolsar R$ 600 milhões por 90% das ações do clube, R$ 200 milhões a mais do que o valor pelo ex-jogador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2024 às 15:38

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 15:38

Pedro Lourenço tem investido muito no Cruzeiro nos últimos anos
Pedro Lourenço tem investido muito no Cruzeiro nos últimos anos Crédito: Cris Mattos/Staff Images
O empresário Pedro Loureço oficializou a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro junto a Ronaldo Fenômeno.
O empresário vai desembolsar R$ 600 milhões por 90% das ações do clube. Ronaldo comprou a mesma porcentagem da SAF do Cruzeiro por R$ 400 milhões em 2021.
"Podem ter certeza do carinho que tenho pela torcida e pelo amor ao Cruzeiro. Eu sou Cruzeiro. Não estou comprando um negócio. É uma paixão. Vamos tratar disso com paixão e razão. Sempre voltado para o lado da torcida. Vamos dar uma sacudida nesse Cruzeiro, que precisa", disse em entrevista para a rádio Itatiaia.
A assinatura oficial será nesta segunda-feira (29), às 16h (de Brasília), na Toca da Raposa II, com presença da antiga gestão e os novos dirigentes, ainda de acordo com o veículo.
Pedro Lourenço é dono da rede varejista Supermercados BH. Atualmente, é a quinta maior rede de supermercados do País, com faturamento de R$ 14 bilhões em 2023, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).
"Alexandre Mattos é nosso homem do futebol. Ele tem o jeitinho dele. Ele está animado. O Pedro (Júnior, filho mais velho de Lourenço) vai ser o assistente do Alexandre. Eu fico mais na retaguarda, nas questões maiores. Eles ficam no dia a dia", completou.

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