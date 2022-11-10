"Garoto do Ninho" marca no fim e livra o Fla da derrota para o lanterna

Werton corre para comemorar após fazer o gol de empate do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

CAXIAS DO SUL (RS) - Com um time repleto de meninos, o Flamengo empatou com o Juventude por 2 a 2, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), nesta quarta-feira (9), com um gol aos 45 minutos do segundo tempo marcado por Werton, "garoto do Ninho" de apenas 19 anos que entrou no segundo tempo. Este foi o primeiro tento do jovem como profissional.

O Flamengo chegou aos 62 pontos e se manteve em quinto lugar no Campeonato Brasileiro . O Juventude, por sua vez, amargou seu 18º jogo consecutivo sem vitória e, com 24 pontos, já está não só rebaixado como também garantido na lanterna da competição.

O técnico Dorival Júnior sequer relacionou as principais estrelas do elenco do Flamengo. Permaneceram no Rio de Janeiro treinando Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro, David Luiz, entre outros. O meia Arrascaeta foi liberado e já está fazendo a preparação para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia.

O Flamengo precisou de apenas 50 segundos de jogo para abrir o placar no Alfredo Jaconi. Após cruzamento de Rodinei, Everton Cebolinha escorou de cabeça com precisão e encontrou Matheuzinho, que como um típico centroavante, testou para o fundo do gol.

O Juventude chegou ao empate aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Paulo Henrique recebeu lançamento em profundidade, ganhou na corrida de Pablo e carregou a bola até a grande área, quando chutou forte e cruzado no fundo do gol de Hugo.

Inspirado, Paulo Henrique foi à linha de fundo aos 42 minutos e cruzou no primeiro pau. Jadson acreditou na jogada, ganhou na cabeça e escorou encobrindo o gigante goleiro Hugo fazendo a virada para o Juventude.

Na etapa final, Werton deixou tudo igual novamente com um chute cruzado, aos 45, onde a bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar.