"Garoto do Ninho" marca no fim e livra o Fla da derrota para o lanterna

CAXIAS DO SUL (RS) - Com um time repleto de meninos, o Flamengo empatou com o Juventude por 2 a 2, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), nesta quarta-feira (9), com um gol aos 45 minutos do segundo tempo marcado por Werton, "garoto do Ninho" de apenas 19 anos que entrou no segundo tempo. Este foi o primeiro tento do jovem como profissional.
O Flamengo chegou aos 62 pontos e se manteve em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. O Juventude, por sua vez, amargou seu 18º jogo consecutivo sem vitória e, com 24 pontos, já está não só rebaixado como também garantido na lanterna da competição.
O técnico Dorival Júnior sequer relacionou as principais estrelas do elenco do Flamengo. Permaneceram no Rio de Janeiro treinando Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro, David Luiz, entre outros. O meia Arrascaeta foi liberado e já está fazendo a preparação para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia.
O Flamengo precisou de apenas 50 segundos de jogo para abrir o placar no Alfredo Jaconi. Após cruzamento de Rodinei, Everton Cebolinha escorou de cabeça com precisão e encontrou Matheuzinho, que como um típico centroavante, testou para o fundo do gol.
O Juventude chegou ao empate aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Paulo Henrique recebeu lançamento em profundidade, ganhou na corrida de Pablo e carregou a bola até a grande área, quando chutou forte e cruzado no fundo do gol de Hugo.
Inspirado, Paulo Henrique foi à linha de fundo aos 42 minutos e cruzou no primeiro pau. Jadson acreditou na jogada, ganhou na cabeça e escorou encobrindo o gigante goleiro Hugo fazendo a virada para o Juventude.
Na etapa final, Werton deixou tudo igual novamente com um chute cruzado, aos 45, onde a bola ainda bateu na trave esquerda antes de entrar.
No fim de semana as duas equipes farão seus últimos jogos da temporada com a rodada derradeira do Campeonato Brasileiro. O Juventude visita o também rebaixado Ceará, em Fortaleza (CE), no domingo (13). O Flamengo recebe o outro time que já caiu, Avaí, no Maracanã (RJ), no sábado (12), em jogo que marcará as despedidas do goleiro Diego Alves e do meia Diego Ribas.