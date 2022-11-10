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Mudanças

Vasco dispensa Jorginho e sonha em ter Vojvoda como novo técnico

Técnico do Fortaleza é o preferido da nova administração do clube para comandar o cruz-maltino na volta à Série A do Brasileirão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 nov 2022 às 22:36

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 22:36

RIO DE JANEIRO - Três dias depois de comemorar muito a volta do Vasco à elite do futebol brasileiro, o técnico Jorginho foi comunicado, no fim da tarde desta quarta-feira (9), que o clube não vai renovar o seu contrato. A constrangedora comunicação partiu do diretor Paulo Bracks.
Técnico Jorginho
Jorginho teve 56% de aproveitamento à frente do Vasco Crédito: Daniel Ramalho / Vasco
Junto com o técnico, os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier também deixam o clube cruzmaltino. Após reunião de planejamento para a próxima temporada, o clube decidiu não renovar seu contrato e busca outro nome para comandar o time no ano que vem, quando vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.
A decisão, com certeza, tem relação com o novo parceiro do clube Com o investimento da empresa 777 Partners, holding detentora de 70% da SAF do Vasco, os torcedores esperam um rumo diferente em São Januário, no que se refere a uma gestão mais saudável e profissionalizada. Recentemente, o CEO corporativo do clube, Luiz Mello, explicou como está funcionando o modelo do clube. Todas as definições são tomadas em conjunto.
O novo parceiro do clube planeja o "novo Vasco" com outro líder. O nome de Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, agrada bastante a diretoria. Seu contrato com o tricolor cearense vai até o final deste ano. Jorginho ainda não se manifestou sobre o seu desligamento.
Jorginho chegou ao Vasco em setembro de 2022 e foi constantemente criticado pela torcida. Ao mesmo tempo, sempre adotou uma postura positiva de que o time garantiria à torcida o acesso, lembrando que o Vasco é o time da virada. Ao todo, foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com 56,6% de aproveitamento.
O esperado acesso se tornou sofrido, porque aconteceu somente na 38ª rodada, a última da temporada da Série B, após a vitória por 1 a 0 em cima do Ituano no estádio Novelli Júnior. O clube carioca respirou aliviado, com dirigentes e torcedores sonhando com um 2023 diferente, bem melhor.

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