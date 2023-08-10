Fora de casa, Flamengo encara Olimpia para avançar às quartas da Libertadores

Flamengo venceu a partida de ida por 1 a 0 e tem vantagem no confronto Crédito: Gilvan de Souza / CRF

Após vencer em casa, por 1 a 0, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olimpia, o Flamengo volta a campo na noite desta quinta-feira (10) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Para avançar na competição, o time carioca, atual campeão, depende apenas de um empate.

Já os paraguaios precisam ganhar por dois gols de diferença ou, ao menos, um gol para empurrar a definição da vaga para as penalidades máximas. O time que se classificar enfrentará o Fluminense nas quartas.

HOJE TEM FLAMENGO!



É Libertadores. É decisão. Hoje, decidimos, contra o Olimpia, a vaga nas quartas de final. Às 21h, no Defensores Del Chaco, defenderemos o Manto. Defenderemos nosso sonho.



Para #VeLoBrilhar. Jogaremos juntos. SEMPRE.



VAMOS, FLAMENGO! VAMOS, NAÇÃO!#OLIxFLA pic.twitter.com/VEkbBkvUpa — Flamengo (@Flamengo) August 10, 2023

Para o jogo desta noite, o técnico Jorge Sampaoli voltará a contar com reforços de peso: Gabigol e Arrascaeta, que cumpriram suspensão no último domingo (6), na derrota do Rubro-Negro para o Cuiabá (3 a 0), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Quem também não jogou por lesão foi Filipe Luís e Léo Pereira, ambos já recuperados e à disposição do treinador argentino. O único desfalque do Fla será o volante Erick Pulgar, que segue se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita.