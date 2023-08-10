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Fora de casa, Flamengo encara Olimpia para avançar às quartas da Libertadores

Mesmo com a vantagem após a vitória no jogo de ida, equipe rubro-negra espera por jogo difícil no Defensores del Chaco
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 ago 2023 às 10:55

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 10:55

Flamengo venceu a partida de ida por 1 a 0 e tem vantagem no confronto
Flamengo venceu a partida de ida por 1 a 0 e tem vantagem no confronto Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Após vencer em casa, por 1 a 0, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olimpia, o Flamengo volta a campo na noite desta quinta-feira (10) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Para avançar na competição, o time carioca, atual campeão, depende apenas de um empate.
Já os paraguaios precisam ganhar por dois gols de diferença ou, ao menos, um gol para empurrar a definição da vaga para as penalidades máximas. O time que se classificar enfrentará o Fluminense nas quartas.
Para o jogo desta noite, o técnico Jorge Sampaoli voltará a contar com reforços de peso: Gabigol e Arrascaeta, que cumpriram suspensão no último domingo (6), na derrota do Rubro-Negro para o Cuiabá (3 a 0), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Quem também não jogou por lesão foi Filipe Luís e Léo Pereira, ambos já recuperados e à disposição do treinador argentino. O único desfalque do Fla será o volante Erick Pulgar, que segue se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita.
O anfitrião Olimpia terá de reforçar a defesa para neutralizar o atacante rubro-negro Gabriel Barbosa, o Gabigol. O camisa 10 já marcou quatro vezes contra o time paraguaio, e espera aumentar a marca nesta quinta. A equipe paraguaia ocupa a oitava posição no campeonato nacional desde o último sábado (5), quando derrotou o Guaraní por5 a 3. Assim como o Flamengo, o clube paraguaio também soma três títulos de Libertadores na história.

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