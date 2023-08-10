Botafogo empata com Guaraní e avança às quartas da Sul-Americana

Guarani-PAR e Botafogo empataram em 0 a o por jogo de volta do mata-mata da Sul-Americana Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo está confirmado nas quartas de final da Sul-Americana. O clube alvinegro segurou o empate por 0 a 0 com o Guaraní, no Paraguai, nesta quarta-feira (9), e avançou pelo resultado construído em casa. O time brasileiro tinha a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida das oitavas por 2 a 1, no Nilton Santos. Uma derrota por um gol nas volta levaria a disputa para os pênaltis.

O Botafogo vai enfrentar na próxima fase o Defensa y Justicia. A equipe argentina eliminou o Emelec-EQU no caminho. A classificação rende R$ 2,9 milhões aos cofres do clube. As partidas quartas de final estão marcadas para as semanas dos dias 23 e 30 de agosto.

O Alvinegro volta a campo no sábado (12) para enfrentar o Inter, em casa, pela 19ª rodada do Brasileirão. O time está na liderança isolada do campeonato, com 44 pontos — com 13 de vantagem para o Fla, atual vice-líder.

O Jogo

O primeiro tempo começou morno e terminou com o Botafogo flertando com o perigo. O Alvinegro comandou as ações ao longo da etapa inicial, mas não finalizou a gol, passou a ceder espaços e quase viu a vantagem ruir antes do intervalo.

O Guaraní, mesmo precisando da vitória, deixou o adversário com a bola e apostou em estocadas. O time da casa neutralizou a criação dos brasileiros, que tinha Segovia como maior arma ofensiva na ausência do lesionado Tiquinho Soares, acertou a trave e ficou a centímetros de inaugurar o placar em um apagão dos visitantes.

Bruno Laje mexeu no time após o intervalo e deu novo gás ao Botafogo. O treinador português promoveu as entradas de Marlon Freitas e Luis Henrique nas vagas de Tchê Tchê e Segovia, respectivamente — ele já havia acionado Di Plácido logo no início após lesão de JP Galvão, que sofreu um trauma no cotovelo direito e deixou o estádio de ambulância para realizar exame de imagem.