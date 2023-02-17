  • Fluminense lança linha de camisas para homenagear gol de Cano contra o Vasco
Fluminense lança linha de camisas para homenagear gol de Cano contra o Vasco

Tricolor Carioca lançou quatro modelos em alusão ao gol do meio de campo feito pelo argentino
Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 13:44

Gol de Cano contra o Vasco foi um dos mais comentados no mundo do futebol na última semana Crédito: Redes Sociais / @germancano14
O gol de Cano no clássico contra o Vasco, no último domingo (12) ainda está gerando bons frutos ao jogador e ao Fluminense. Nesta quinta-feira (16), o Tricolor das Laranjeiras decidiu lançar uma linha especial de camisas para celeebrar o histórico gol do meio de campo.
Com quatro modelos - todos com o branco em predominância - as camisas possuem versões masculinas, femininas e infantis, a partir de R$ 79,90. O gol de Cano ficou gravado na memória de vários torcedores, que agora podem, literalmente, carregar o momento no peito. Confira os modelos:
Modelo mostra posicionamento de Cano no momento da finalização do gol sobre o Vasco Crédito: Divulgação / Fluminense
Flu disponibiliza modelos masculinos, femininos e infantis em todas as versões das peças Crédito: Divulgação / Fluminense
Tradicional comemoração do argentino é estampada ao lado do escudo do Fluminense Crédito: Divulgação / Fluminense
Modelo faz alusão ao 44º gol de Cano pelo Fluminense Crédito: Divulgação / Fluminense
As peças ainda não são encontradas em lojas físicas do clube, mas estarão disponíveis no site oficial (loja.fluminense.com.br) para compra.

