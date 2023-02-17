Fluminense lança linha de camisas para homenagear gol de Cano contra o Vasco

O gol de Cano no clássico contra o Vasco, no último domingo (12) ainda está gerando bons frutos ao jogador e ao Fluminense. Nesta quinta-feira (16), o Tricolor das Laranjeiras decidiu lançar uma linha especial de camisas para celeebrar o histórico gol do meio de campo.
Com quatro modelos - todos com o branco em predominância - as camisas possuem versões masculinas, femininas e infantis, a partir de R$ 79,90. O gol de Cano ficou gravado na memória de vários torcedores, que agora podem, literalmente, carregar o momento no peito. Confira os modelos:
As peças ainda não são encontradas em lojas físicas do clube, mas estarão disponíveis no site oficial (loja.fluminense.com.br) para compra.