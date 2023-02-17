Técnico do PSG defende Neymar após fotos em pôquer e em restaurante fast food

Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, defendeu Neymar durante uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (17). O atacante brasileiro estaria sendo criticado nas redes sociais após publicar fotos jogando pôquer e por jantar em restaurante de fast food.
O treinador francês destacou que Neymar tem o direito de usufruir de sua folga como ele quiser. “Eu falei com o Neymar, disse o que eu pensava. Ele tem o direito de na sua folga, no seu dia de descanso, jogar pôquer, tem o direito a isso. Eu disse o que pensava sobre a foto, e isso vai ficar entre eu e ele”, disse Galtier.
Além de sinalizar a conversa com Neymar, Galtier minimizou a suposta confusão por conta de declarações de Mbappé no vestiário do PSG após a derrota para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogador francês teria pedido atenção aos companheiros com alimentação e descanso.
“Mbappé falou com maturidade e determinação, para todos seguirem focados, e fiquei feliz pelo o que ele disse. Não vou fazer conexões entre o que ele disse e a foto de Neymar”, contou Galtier.
A fala de Mbappé poderia ter relação com a ida de Neymar ao pôquer e também por ter sido visto em um restaurante de fast food após a derrota da equipe francesa. Na última temporada, jornais locais davam conta de pequenas confusões entre os jogadores, em uma espécie de disputa por espaço no elenco do PSG.
Além de defender Neymar e explicar as falas de Mbappé, Galtier afirmou que sua equipe vive uma fase negativa. “Estamos desapontados por conta da derrota para o Bayern. Mas foi só o primeiro jogo, ainda temos o segundo. Partes da partida nos dão esperança. Se tivermos todos à disposição, a equipe em forma novamente, vamos nos fazer ouvir no jogo de volta, mas será difícil. Tem sido um período complicado para o clube”, disse o treinador.
Apesar de ter citado que espera ter todos à disposição para a partida de volta, Galtier tem preocupações para jogos do Campeonato Francês, que antecedem a disputa da Liga dos Campeões. Marquinhos e Hakimi apresentaram lesões e podem desfalcar o PSG nos próximos jogos. Já no ataque, Mbappé pode voltar ao time titular, já que está retornando de lesão