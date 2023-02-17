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Futebol Internacional

Técnico do PSG defende Neymar após fotos em pôquer e em restaurante fast food

Galtier afirmou que o brasileiro tem o direito de fazer o que quiser em sua folga
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

17 fev 2023 às 12:37

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 12:37

Galtier afirmou que Neymar deve fazer o que quiser em momentos de folga
Galtier afirmou que Neymar deve fazer o que quiser em momentos de folga Crédito: Redes Sociais / @cristophe.galtier.1
Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain, defendeu Neymar durante uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (17). O atacante brasileiro estaria sendo criticado nas redes sociais após publicar fotos jogando pôquer e por jantar em restaurante de fast food.
O treinador francês destacou que Neymar tem o direito de usufruir de sua folga como ele quiser. “Eu falei com o Neymar, disse o que eu pensava. Ele tem o direito de na sua folga, no seu dia de descanso, jogar pôquer, tem o direito a isso. Eu disse o que pensava sobre a foto, e isso vai ficar entre eu e ele”, disse Galtier.
Além de sinalizar a conversa com Neymar, Galtier minimizou a suposta confusão por conta de declarações de Mbappé no vestiário do PSG após a derrota para o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogador francês teria pedido atenção aos companheiros com alimentação e descanso.
“Mbappé falou com maturidade e determinação, para todos seguirem focados, e fiquei feliz pelo o que ele disse. Não vou fazer conexões entre o que ele disse e a foto de Neymar”, contou Galtier.
A fala de Mbappé poderia ter relação com a ida de Neymar ao pôquer e também por ter sido visto em um restaurante de fast food após a derrota da equipe francesa. Na última temporada, jornais locais davam conta de pequenas confusões entre os jogadores, em uma espécie de disputa por espaço no elenco do PSG.

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Além de defender Neymar e explicar as falas de Mbappé, Galtier afirmou que sua equipe vive uma fase negativa. “Estamos desapontados por conta da derrota para o Bayern. Mas foi só o primeiro jogo, ainda temos o segundo. Partes da partida nos dão esperança. Se tivermos todos à disposição, a equipe em forma novamente, vamos nos fazer ouvir no jogo de volta, mas será difícil. Tem sido um período complicado para o clube”, disse o treinador.
Apesar de ter citado que espera ter todos à disposição para a partida de volta, Galtier tem preocupações para jogos do Campeonato Francês, que antecedem a disputa da Liga dos Campeões. Marquinhos e Hakimi apresentaram lesões e podem desfalcar o PSG nos próximos jogos. Já no ataque, Mbappé pode voltar ao time titular, já que está retornando de lesão

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