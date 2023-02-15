Tribunal vai analisar pedido de liberdade provisória de Daniel Alves na quinta

Daniel Alves está preso na Espanha desde o último dia 20 de janeiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A terceira seção do Tribunal de Barcelona vai analisar nesta quinta-feira (16) o pedido de liberdade provisória de Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro por suposta agressão sexual. A audiência não vai contar com a presença do jogador, seja fisicamente ou virtualmente, e irá contar apenas com os advogados das partes envolvidas. As informações são do jornal espanhol La Vanguardia.

Segundo a reportagem, a sessão servirá para o debate e ponderação de cada uma das partes e apurar se a defesa do atleta, encabeçada pelo advogado Cristobal Martell, oferece garantias para responder às acusações em liberdade. Daniel Alves foi preso sob a alegação de risco de fuga. Ester Garcia, advogada que representa a denunciante, mantém o argumento.

Daniel Alves está preso no centro penitenciário Brians 2, em Barcelona. A defesa entrou com recurso no fim de janeiro contra a prisão preventiva do atleta. Em documento de 24 páginas, é alegado que não há risco de fuga da Espanha, sendo sugerido a entrega do passaporte e até mesmo o uso de "pulseira telemática", similar a uma tornozeleira eletrônica.