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Embalado

Fluminense bate Paysandu e vai às oitavas de final da Copa do Brasil

O próximo adversário da equipe do técnico Fernando Diniz, que somou a sétima vitória consecutiva, sairá de sorteio, ainda sem data definida pela CBF

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 22:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 abr 2023 às 22:24
Jogadores do Fluminense fizeram o
Jogadores do Fluminense fizeram o "L" para comemorarem com Cano, que mais uma vez balançou as redes Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (25), ao derrotar o Paysandu, em Belém, mais uma vez por 3 a 0, repetindo o resultado do jogo de ida, no Maracanã. O próximo adversário da equipe do técnico Fernando Diniz, que somou a sétima vitória consecutiva, sairá de sorteio, ainda sem data definida pela CBF.

O Jogo

O Paysandu deu a impressão para sua torcida no Mangueirão de que estava preparado para tentar reverter a desvantagem sofrida no Rio. Com 28 segundos, Luis Phelipe exigiu boa defesa de Fábio. Mas a pressão inicial do time da casa não intimidou o Fluminense, que demonstrou mais uma vez sua qualidade na troca de passes até Keno ser derrubado. Na falta, o artilheiro Cano surgiu livre no meio da zaga do Paysandu para fazer 1 a 0 para o Fluminense, aos três minutos. O atacante argentino soma 20 gols em 19 jogos no ano.
Sabedor de que sua missão se tornara quase impossível, o Paysandu tomou uma postura ofensiva, mesmo que espaços surgissem para o Fluminense. Com isso, o jogo ficou muito agradável, com as equipes criando boas oportunidades de gol. Fernando Gabriel e Mário Sérgio pararam nas boas defesas de Fábio, que, aos 42 anos, continua em grande forma. Do lado do Fluminense, Ganso, Cano e Keno por muito pouco não ampliaram ainda mais a vantagem carioca.
Aos 44, saiu o segundo gol do jogo. E foi do Fluminense. Keno recebeu a bola na entrada da área e bateu colocado, sem defesa para Thiago Coelho.
Com a disputa pela vaga para as oitavas de final decidida, a partida ficou em ritmo de treino no segundo tempo. Os times afrouxaram a marcação e a bola ficou nas intermediárias do campo. O Fluminense ficou mais perto do terceiro gol e Arias quase marcou, aos 11 minutos, mas Kelvi Gomes salvou em cima da linha, após o goleiro Thiago Coelho ficar fora do lance. Aos 24, o arqueiro foi muito bem, ao defender finalização cara-a-cara de Keno.
Na tentativa de manter o time em alta, Fernando Diniz fez alterações e deu certo. Aos 27, a zaga do Paysandu errou na saída de bola e John Kennedy mostrou categoria ao bater na bola e marcar o terceiro.
A partir daí, o mais interessante foi acompanhar o show da torcida do Paysandu, que, apesar da eliminação, não parou de incentivar a equipe paraense.

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