Flamengo perde para o Santos de virada e título brasileiro vira sonho distante

O Santos venceu o Flamengo de virada e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

O Santos conquistou três pontos importantes, nesta quarta-feira (1), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, ao derrotar o Flamengo, de virada, por 2 a 1, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro chegou aos 37 pontos e se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento, enquanto o rubro-negro permanece com 50 e vê o sonho do título se tornar uma "missão impossível".

O Jogo

O Flamengo começou com a intenção de pressionar o Santos, mas o time não demonstrou criatividade, além de pouca movimentação para fugir da marcação. Com vários erros de passes, não passou pela marcação santista.

O Santos, bem armado, conseguiu concentrar seus contra-ataques pela esquerda, principalmente com Soteldo. Com a bola parada, criou a melhor chance. Aos 11 minutos, após escanteio pela esquerda, Rossi saiu mal do gol e Joaquim subiu muito para cabecear para fora. O lance parece que acordou o Flamengo. O setor ofensivo passou a se movimentar mais e Arrascaeta, aos 20, fez ótimo passe no peito de Pedro. O atacante quase fez um belo gol, mas João Paulo defendeu.

Empurrado pela maioria de torcedores no estádio, o Flamengo continuou na pressão e o gol saiu aos 20 minutos. Arrascaeta bateu escanteio pela esquerda, Lucas Braga desviou e Pedro, na segunda trave, abriu o placar no Mané Garrincha.

O gol animou os comandados de Tite, que seguiram no ataque. Aos 26, Ayrton Lucas acertou o travessão de João Paulo. Mas as falhas de posicionamento no setor defensivo continuar a dar chance de contra-ataques para o Santos. Em um desses lances, aos 32, Soteldo escapou e sofreu falta. O venezuelano sobrou, a defesa carioca falhou e a bola sobrou para Nonato na entrada da área. O meia bateu firme e empatou.

O final do primeiro tempo foi intenso. Gerson foi expulso por acertar uma cotovelada no rosto de Furch. O VAR foi acionado. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo quase fez o segundo, mais uma vez com Pedro. João Paulo, em grande fase, defendeu mais uma. Já o Santos teve mais espaço para atacar, sempre com Soteldo. O Flamengo esteve desorganizado taticamente nos minutos finais do primeiro tempo.

Com a mudança no panorama da partida, os dois técnicos modificaram suas equipes no intervalo. Na busca por mais marcação no meio-campo, Tite colocou Victor Hugo no lugar de Luiz Araújo, além de Matheuzinho substituindo Wesley. Já Marcelo Fernandes tirou o volante Rincón para colocar o velocista Mendoza.

As mudanças mostram um Santos dominante, com o lado esquerdo muito forte, dando trabalho para Matheuzinho. Aos 11 minutos, Rodrigo Caio entrou no lugar de Arrascaeta. Com a alteração, Tite conseguiu equilibrar o Flamengo e segurar o Santos, mas ficou sem criação.

O jogo ficou morno com as duas equipes sem produzir grandes oportunidades, mas, aos 43 minutos, o zagueiro Joaquim carregou a bola e mandou uma bomba para virar o placar: 2 a 1. A euforia santista foi tão grande, que Lucas Braga, já no banco após ser substituído, recebeu o cartão vermelho por invadir o campo.