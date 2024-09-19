Flamengo e Peñarol: onde assistir o confronto pela Libertadores

As quartas de finais da Libertadores estão a todo vapor, e Flamengo e Peñarol (URU) se enfrentam rumo à Glória Eterna nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília) no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O Rubro-negro Carioca chega nesta fase da Copa Libertadores após eliminar o Bolívar por 2 a 1 nos agregados, aplicando 2 gols no Maracanã no primeiro jogo, em uma partida abaixo do tricampeão da américa, e segurando o ferrolho boliviano na altitude de La Paz na volta. Já o Peñarol fez valer o favoritismo e bateu o The Stongest (BOL) por 4 a 1 nas oitavas, aplicando uma goleada em casa na primeira partida e cadenciando o jogo da volta.