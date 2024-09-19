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Em busca do Tetra

Flamengo e Peñarol: onde assistir o confronto pela Libertadores

Jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores acontece nesta quinta-feira (19), às 19h00 (de Brasília)
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

19 set 2024 às 10:01

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 10:01

Arrascaeta jogando pelo Flamengo
Arrascaeta jogando pelo Flamengo Crédito: Reprodução
As quartas de finais da Libertadores estão a todo vapor, e Flamengo e Peñarol (URU) se enfrentam rumo à Glória Eterna nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília) no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O Rubro-negro Carioca chega nesta fase da Copa Libertadores após eliminar o Bolívar por 2 a 1 nos agregados, aplicando 2 gols no Maracanã no primeiro jogo, em uma partida abaixo do tricampeão da américa, e segurando o ferrolho boliviano na altitude de La Paz na volta. Já o Peñarol fez valer o favoritismo e bateu o The Stongest (BOL) por 4 a 1 nas oitavas, aplicando uma goleada em casa na primeira partida e cadenciando o jogo da volta.

Veja as prováveis escalações:

  • Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique. Treinador: Tite
  • Peñarol: Aguerre; Pedro Milans, Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Eduardo Darías, Damián García e Leonardo Fernández; Javier Cabrera e Maximiliano Silvera. Treinador: Diego Aguirre.

Transmissão:

  • Flamengo X Peñarol

  • Horário: 19h
  • Local: Maracanã
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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