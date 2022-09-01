Flamengo acerta detalhes para venda de Lázaro ao futebol espanhol

Rubro-Negro Carioca receberá cerca de R$ 36 milhões com a venda do atacante
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 11:46

Lázaro marcou o primeiro gol da partida contra o São Paulo
Lázaro, atacante do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/CRF
O atacante Lázaro está fazendo as malas para deixar o elenco do Flamengo. O jovem de 20 anos está a caminho do Almería, da Espanha.
De acordo com o GE, o Rubro-Negro Carioca fechou o negócio em 7 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões na cotação atual). Inicialmente, o clube espanhol está adquirindo 70% dos direitos do jogador e alguns detalhes correm nos bastidores para que o anúncio oficial seja divulgado.
A discussão entre Flamengo e Almería acordou que 30% dos direitos do jogador ainda pertencem ao clube carioca, caso o time espanhol opte em negociar Lázaro futuramente. Na Espanha, a janela de transferências fecha nesta quinta-feira (1º) e os clubes correm com os trâmites para oficializar o negócio a tempo.
Lázaro é um dos nomes que o clube espanhol buscava para reforçar o elenco para a temporada 22/23, que ainda está começando na Europa. No Flamengo, o atacante é o jogador sub-23 com mais participações em gols na temporada. Até aqui, o Lázaro fez 43 partidas e esteve em 19 como titular, além de acumular oito gols e oito assistências.

